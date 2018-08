L'arxiu municipal d'Olesa començarà a digitalitzar tot el fons documental

L'arxiu municipal d'Olesa començarà el mes de setembre un procediment de digitalització de documents. El primer que es digitalitzarà serà el fons fotogràfic, que està format per unes 25.000 fotografies, i després es continuarà pels llibres d'actes municipals. L'objectiu és digitalitzar tot el fons històric, però es començarà pels documents que més es consulten.

El responsable de l'arxiu municipal d'Olesa de Montserrat, Antoni Pérez, ha explicat que la digitalització del fons facilitarà en bona mesura la consulta de tota aquesta documentació. Per dur a terme la digitalització, l'Ajuntament d'Olesa ha adquirit recentment tres escàners de diferents mides per tal de fer les captures de tots els tipus de documents.

El procés de digitalització de documents són els passos mitjançant els quals els registres físics, text o imatges, es converteixen en formats digitals i consta de tres fases: la captura amb escàner del document físic, la indexació de la informació extreta del document i l'emmagatzematge del document i la informació associada per a una posterior recerca. És per aquest motiu que, tal com ha explicat Antoni Pérez, és un «procés lent» i s'anirà fent per fases. El primer que es digitalitzarà serà el fons fotogràfic, que està compost per més de 25.000 fotografies, i després es continuarà amb els llibres d'actes municipals perquè són els documents «que tenen més consultes».

El responsable de l'arxiu municipal ha destacat que, a més de la digitalització de les fotografies, també s'ha adquirit un escàner específic per tal de digitalitzar els negatius i que, aquest primer pas, servirà per garantir la conservació de totes les imatges, ja que hi ha material fotogràfic que va perdent qualitat amb el pas dels anys malgrat que està arxivat en condicions òptimes per assegurar-ne la seva permanència.

Tot el material digitalitzat es desarà en un servidor específic per tal de facilitar la consulta dels documents a través d'un ordinador que s'ubicarà a les instal·lacions de l'arxiu municipal.