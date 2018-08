Martorell millorarà enguany la qualitat de l'aigua amb la planta potabilitzadora

Martorell disposarà abans d'acabar l'any de la nova estació de tractament d'aigua potable. L'alcalde martorellenc, Xavier Fonollosa, va visitar recentment les instal·lacions en construcció acompanyat dels responsables de Sorea, concessionària del servei municipal d'aigua.

En la visita, es va poder constatar, segons va explicar Fonollosa, que les obres «avancen a bon ritme» i va destacar que es tracta d'una instal·lació «molt important per al nostre sistema d'abastament, que millorarà la qualitat de l'aigua i garantirà l'aprofitament dels recursos dels nostres pous».

El projecte de l'estació de tractament d'aigua potable a Martorell té com a objectiu principal la construcció d'una instal·lació capaç de tractar els cabals d'aigua extrets de l'aqüífer dels pous per obtenir aigua d'alta qualitat que, barrejada al dipòsit de la Torre, pugui ser distribuïda a la població de Martorell. A més, s'introdueixen millores tecnològiques que milloren l'eficiència, com la integració del dipòsit d'aigua d'entrada en el dipòsit d'aigua filtrada, l'adaptació del sistema de decantació als cabals del projecte, un sistema d'osmosi i la resolució d'algunes incidències. L'acte de la primera pedra es va dur a terme el 26 de març passat i està previst que l'obra estigui enllestida el mes de desembre.

L'alcalde precisava en el decurs de la visita que es tracta d'una planta de tractament de ferro i manganès que incorpora un sistema d'osmosi inversa i que també tindrà una aula «per conscienciar els nens i tots els veïns del valor d'un recurs natural que entre tots hem de preservar».