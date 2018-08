Igualada tindrà un Punt Lila d'atenció contra agressions sexuals per festa major

Igualada disposarà durant la festa major, que se celebrarà del 20 al 27 d'agost, d'un espai tranquil i amb professionals especialitzats en qüestions de gènere per atendre persones que ho necessitin davant de possibles agressions sexuals. Es tracta dels anomenats Punts Liles, una de les iniciatives que han impulsat conjuntament els municipis de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena i la Generalitat dins el protocol que han elaborat per combatre la violència sexual en espais festius.

En el cas d'Igualada, aquest Punt Lila estarà dinamitzat per dues educadores que aniran alternant les atencions, i s'ubicarà dins el pati del Museu de la Pell, a l'espai de barraques, si bé també seran itinerants en els diversos espais de la festa.

Aquest Punt Lila ha de servir perquè el territori se sensibilitzi sobre la problemàtica de les agressions sexuals i per promoure que les entitats i les persones que organitzen les festes es posicionin activament sobre el tema. Paral·lelament s'impulsarà la campanya #NOendeixempassarniuna, que serà visible a tots els espais de festa i transmetrà diversos missatges a través de cartells i adhesius, com ara Només sí és sí, o bé De tornada a casa no vull ser valenta, vull ser lliure.