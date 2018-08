Les JERC denunciaran la Hispano a la fiscalia «per posar en risc els usuaris»

Les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya d'Igualada han anunciat que presentaran una denúncia a la fiscalia contra l'empresa Hispano Igualadina Monbus (que té la línia que connecta la capital de l'Anoia amb Barcelona) perquè considera que posa «constantment en perill els usuaris».

Segons expliquen els joves republicans en una nota feta pública, han decidit portar la iniciativa a terme arran dels cinc busos avariats en els últims dies i davant «l'absència total i absoluta del govern d'Igualada». En aquest sentit, demanen al govern de la ciutat que «s'hi sumi» i exposen que l'ens «ha de triar si està al costat dels igualadins o de Monbus». Precisament, el conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, ha fet públic a través del seu compte de Twitter que avui mantindrà una reunió amb l'alcalde igualadí, Marc Castells, per abordar el tema.

Les JERC Igualada consideren Monbus «un perill públic» per les «avaries constants i reiterades» dels vehicles de la companyia sobretot durant aquest agost. Segons detallen, les últimes dues setmanes s'han avariat 5 busos amb passatgers a dins «i tot just fa un any de l'incendi d'un autocar al Bruc». El jovent republicà subratlla que «s'han cremat 6 busos en 6 anys» i que «les avaries són constants i deixen literalment tirats els usuaris». Per aquest motiu, les joventuts republicanes denunciaran la companyia «per l'evident mal servei i falta de manteniment tècnic dels vehicles amb què opera».

Les JERC posen de manifest en la nota feta pública que «això no és nou», que porten «7 anys demanant el rescat de la concessió» i que «no entenen» per què «el govern d'Igualada i Marc Castells han estat el còmplice necessari perquè Monbus fes i desfés com li donés la gana».

Els republicans també subratllen que segons una auditoria externa de fa uns mesos, «2 de cada 10 busos no van passar la inspecció tècnica pertinent» i, «per tant, són un perill per als usuaris». Lamenten que «fins que no passi una desgràcia aquí ningú no farà res» i diuen que davant «l'absentisme permanent de l'alcalde i el govern» han decidit presentar una denúncia a la fiscalia perquè ho investigui. Les JERC asseguren que «l'única solució és el rescat immediat», com fa anys que demanen, i que «una empresa que transporta el 5 % de viatgers de la demarcació de Barcelona però que acumula el 35 % de les queixes, només per darrere de Renfe, no pot prestar un servei de transport públic a la nostra ciutat».