Martorell acomiada una concorreguda festa major amb molta música

Martorell va posar ahir punt final a una lluïda festa major, en què la música ha tornat a ser la gran protagonista. Precisament, una de les novetats a l'entorn de la música i que hi havia prevista per ahir al vespre és la projecció del film Grease en format karaoke (el que es coneix com a sing-along) al carrer de Josep Vilar. Una estona abans hi havia programada una festa infantil amb la pedagoga, musicoterapeuta i cantant de cançons infantils Dàmaris Gelabert, i de cara a la nit, qui havia d'acomiadar la festa era un concert amb els hispanoargentins Tequila i una sessió amb DJ Basku.

La festa major va arrencar dimarts, i en general ha tingut una bona participació al llarg dels tres dies. Un dels moments àlgids va ser el pregó des del balcó de l'Ajuntament a càrrec de l'actriu i imitadora Judit Martín, coneguda per les seves interpretacions al programa Polònia. Després, es va donar pas a la ballada i la cercavila de les colles de cultura popular, al ball de gala al Progrés, a la sisena Cercanit, i a la festa final Churros con chocolate.

Dimecres unes 600 persones van assistir al concert-vermut a la plaça de l'Església a càrrec del duet Isabeles, que va presentar el seu disc A Solas, amb aires tradicionals, de flamenc i del mediterrani. El mateix dia, la plaça de les Cultures va quedar tenyida de colors amb el Holi Festival, amenitzat pel DJ Pablo Picón. A més a més, es van fer jocs d'aigua i sardanes, mentre que la nit va ser musical: hi va haver les actuacions del grup Roba Estesa i dels rapers Lágrimas de Sangre, que van presentar el seu últim treball. I des de Londres, el duet Addictive TV va barrejar la música electònica amb imatges.