«Entre la població vacunada del grip hi ha menys complicacions de malalties afegides»

Pepi Estany és igualadina, i actualment amb feina a Ponts, és coordinadora de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC). Considera que cal que la població es vacuni més, sobretot davant d'algunes malalties, com ara el grip. Admet que els resultats actuals de vacunació del grip a Catalunya no són bons, i que encara ho són menys entre els professionals. És de les que creuen que cal avançar, i que per fer-ho, el millor és que els mateixos professionals sanitaris siguin els primers assessors de la població.

Diuen les dades que a l'Anoia hi ha un 40% de vacunació del grip. Hi ha vacunes que arriben a la majoria de la població i en altres costa més.

Haurien d'estar per sobre del 60% i no hi arribem.

Per què aquest xifra?

Mirem primer de vacunar les persones amb més risc, però després hem de poder incidir en el seu entorn, i finalment, necessitem una cobertura alta perquè d'aquesta manera el que fem és evitar que aquelles persones que no poden accedir a la vacuna quedin més protegides perquè hi haurà més profusió del virus. Amb cobertures per sota del 60% no aconseguim aquests objectius. És la línia que marca el departament de Salut, salut pública.

Per què hi ha poca vacunació del grip? Què ho fa?

La gent es vacuna poc del grip. La resta de vacunes crec que està bastant bé. Hi ha vacunes que tenen una eficàcia molt ben aconseguida. La vacuna de l'hepatitis A, per exemple, està per sobre del 99%. La vacuna del grip s'ha d'anar modificant anualment, és canviant, l'eficàcia de la vacuna no és gaire alta, potser també del 60%. Hi ha professionals que diuen que ells no es vacunen perquè no serveix. Però si no té tanta eficàcia sobre la soca, sí que serveix com a protector de la resta de complicacions del grip. Si un està vacunat, les conseqüències seran molt menors. El primer que hem de fer és informar els professionals i que aquests estiguin apoderats.

Entre els professionals, quin és el nivell de vacunació?

Molt baix. Estem parlant del 20%. Molt menys que en la població.

És difícil així?

La concepció que tenim nosaltres mateixos és que «jo estic bé, per què m'he de vacunar». Però als companys els hem de dir que estem més exposats, sobretot al que són malalties infeccioses. Després del grip A va baixar molt la cobertura i ara comença a repuntar. El grip A va fer que la població deixés de vacunar-se. Ara està repuntant. El tema de les vacunes també és un tema emocional.

Catalunya es comporta igual a l'hora de vacunar-se? O bé es pot fer una divisió entre els mons urbà i rural?

Hi ha un comportament bastant igual. Depèn més dels professionals. Si hi ha llocs on el professional va al darrere de la gent perquè es vacuni, aleshores hi ha més bon resultat. Jo diria que al meu centre hi ha hagut una cobertura del 78%. Es nota si el professional hi està a sobre.

I, a part del grip, la població en general ha estat més bé de salut perquè no hi ha hagut tantes malalties associades?

Hi ha hagut menys complicacions. Hi ha dos centres de Lleida amb alta vacunació que en els darrers dos anys han tingut el registre de menys ingressos a hospital. És encara molt difícil treure conclusions, segur que hi ha més factors. Però aquesta incidència successiva és significativa.

Però, escolti, una vacuna com la del grip es posa als ambulatoris, és de franc...

Penso que el problema que tenim és que ens sabem comunicar poc. Hauríem de fer una campa-nya per dir que la vacuna del grip és correcta, no excel·lent, però correcta. I veure que evita ingressos per complicacions de grips. Amb el grip A va morir una embarassada, i jo ho vaig saber al cap de 4 o 5 anys. Ja entenc que tenim confidencialitat, però aquestes són les eines que utilitzen les persones que estan en contra de la vacunació.

S'entén poc que hi hagi persones en contra de la vacunació?

Fins i tot hi ha companys que et diuen no creuen en la vacuna, o fins i tot en la vacunació. Però és que no és un tema de creences. Jo sé científicament si una vacuna és bona o no, si té complicacions o no, si em dona beneficis perquè baixen altres malalties... Això és el que he de saber.

Però és un negoci i els negocis...

És un negoci, evidentment. Però farien més negoci fent Chupa-chups. Tenen un vessant social. Quan hi ha una vacuna i diem que és cara, hem de veure que al darrere hi ha anys d'investigació, i, a vegades, investigació que no ha sortit bé. I tot això s'ha de pagar. Els laboratoris són un negoci, però el vessant social hi és.