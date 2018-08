Olesa preveu dotar l'any que ve el cos de la Policia Local d'un nou edifici

La Policia Local d'Olesa de Montserrat disposarà d'un nou edifici els propers mesos. Així ho preveu l'Ajuntament d'aquesta població, que ja ha inciat els tràmits per poder fer realitat aquesta obra, amb el procés de licitació, que ja està en marxa. El futur edifici de la Policia Local s'ubicarà al barri dels Closos, en un terreny municipal situat al carrer d'Amadeu Paltor, davant de la llar d'infants Taitom. El projecte té un pressupost de prop de 950.000 euros, i un termini d'execució que durarà aproximadament un any.

Amb la construcció d'aquestes noves instal·lacions, l'Ajuntament pretén donar solució als problemes de manca d'espai que té actualment el cos policial local i les deficiències que presenta l'edifici allà on és ara. I és que, amb les futures obres, la comissaria es traslladarà a un espai que permetrà al cos no perdre centralitat i, a més, podrà guanyar velocitat de resposta davant de qualsevol emergència que sorgeixi.

Quant a la nova comissaria, s'ha previst un edifici que tindrà una àrea d'atenció al públic, una oficina de denúncies, una sala d'espera i una oficina polivalent. També disposarà d'una àrea d'accés restringit, amb diferents despatxos; una àrea privada amb els vestidors, sala de reunions, menjador i zona d'armers i, finalment, una àrea de detenció i custòdia.

Pel que fa a l'espai exterior, el futur edifici tindrà una àmplia zona d'aparcament i, si és possible, també s'habilitarà una àrea de serveis externs com ara l'ADF i Protecció Civil.

L'edifici serà de dues plantes. A la planta baixa hi haurà els espais d'atenció al públic, la de detenció i custòdia i la de serveis externs. En la planta primera se situarà l'àrea d'accés restringit i privada. Serà una instal·lació adequada a una població de més de prop de 25.000 habitants.

La construcció del nou edifici de la Policia Local deixarà provisionalment sense utilitat l'actual, en espera de veure què s'hi pot fer. La intenció de l'equip de govern és que, un cop s'hagi enllestit el trasllat, es pugui enderrocar l'actual edifici que acull, també, Protecció Civil. Restarà pendent, per tant, de decidir quins seran els usos que pugui tenir aquest espai municipal en ple centre d'Olesa de Montserrat i per al qual, per ara, no hi ha res decidit.