Els Agents Rurals certifiquen que la vespa asiàtica també ha arribat a Olesa

Els Agents Rurals han confirmat la presència d'alguns exemplars de la vespa velutina o asiàtica al terme d'Olesa de Montserrat. Un dels insectes ha estat localitzat a la zona del monument del Samper, al Camí del Collet de Sant Joan a Can Llimona, segons han explicat fonts del consistori olesà.

La vespa asiàtica és una espècie invasora i, en principi, no és agressiva amb les persones. El problema principal de la vespa asiàtica, a més de competir amb altres espècies de vespes autòctones, és que es tracta d'un depredador molt potent d'abella mel·lífera. Per això, els Agents Rurals en fan un seguiment i els apicultors estan molt preocupats pel manteniment de la seva activitat. La detecció de les vespes és important per poder fer-ne un control.