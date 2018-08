Calaf porta música de primer nivell per fer lluir el programa de la festa local

Els Catarres, Judit Neddermann i Dàmaris Gelabert presentaran els seus nou discs a la Festa Major de Calaf. També hi haurà música arribada d'altres països, com ara el grup suec d'ska, hip-hop i reggae Hoffmaestro. I serà una novetat el videomapatge calafí que clourà la festa major (31 d'agost al 3 de setembre).

Judit Neddermann obrirà la festa major amb un concert a la plaça dels Arbres el divendres 31 d'agost on ens descobrirà «Nua», el seu nou treball. Els Catarres seran un dels plats forts del concert de dissabte nit. A la mitjanit, també a la plaça dels Arbres, els d'Aiguafreda tancaran a Calaf una gira d'estiu intensa i amb concerts que han tingut una gran afluència de públic. Tots els meus principis és el nom del nou disc que el trio ha portat de poble en poble. El grup s'ha electritzat amb aquest nou treball però manté el seu estil desenfadat de festa major caracteritzat per cançons festives i enèrgiques que agraden i fan ballar tota la família.

El grup Hoffmaestro també farà parada la nit de l'1 de setembre a Calaf: actuarà després d' Els Catarres. Aquest grup suec, considerat un dels millors del seu país, té un estil personal i propi que neda entre l'ska, el soul, el country, el hip-hop, el folkrock, el reggae o el punk.

Les tradicionals orquestres i grups de versions completen el programa. La principal de la Bisbal, La Banda del Coche Rojo, New Marabú o Excel. La festa Holi, la Kursa de Lokus Baby i el Correfoc són novetats proposades per les entitats.

La Kursa de Lokus Baby, organitzada per La Polseguera, tindrà lloc el dissabte 1 de setembre a les 12 del migdia, a la plaça dels Arbres; la Festa Holi, organitzada pels joves del curs de premonitors serà el diumenge 2 de setembre, a les 6 de la tarda; i el Correfoc, organitzat pels Diables de l'Alta Segarra, el diumenge a 2/4 de 10 de la nit. Aquest acte substitueix l'Engardelada. D'altra banda, a través de les xarxes socials s'ha donat a conèixer alguna de les imatges del videomapatge Calafany, una videoprojecció «molt original», segons fonts municipals, que tria com a fons la façana de l'església. Es podrà veure el 3 de setembre, a les 10 de la nit. L'espectacle combinarà projeccions, pirotècnia i cultura popular. Estarà dirigit per Eloi Fonoll, director d'Els Pastorets infantils de Calaf.