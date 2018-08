L'Ajuntament d'Igualada dona el tret de sortida formal a la festa major

La sala de plens d'Igualada es vesteix també de festa major. Un saló buit de debat, ahir, va acollir la presentació dels elements que es faran visibles al llarg de la processó, cercaviles i actes tradicionals de la celebració. L'acte institucional va arrencar amb el traspàs del penó a l'entitat Creu Roja Anoia, que enguany celebra els 75 anys de trajectòria a la comarca. Josep Maria Riera, president de l'entitat, va rebre de la mà de l'alcalde el símbol i es va adreçar al centenar d'assistents presents a la sala per agrair-los el reconeixement.

Riera va remarcar la importància de la tasca de l'entitat a la comarca i que «gestos com aquest ajuden a visibilitzar la tasca de la Creu Roja». I tot seguit, Marc Castells, batlle d'Igualada, va sorprendre els assistents amb un anunci: «les Salero estrenaran vestit per la festa major d'enguany». I darrere de la porta van aparèixer Èlia Ferrer i la seva filla, Èlia, amb la renovada indumentària: un vestit elegant, negre de dalt a baix, amb un brodat semitransparent tocant els peus i una perruca blanca ben lluent. Mare i filla van lluir el seu canvi de vestuari, que neix del taller de la dissenyadora igualadina Susanna Maldonado.

També es va dur a terme la presentació de l'Estampa del Sant, una fotografia de la imatge barroca de Sant Bartomeu Apòstol que es conserva a la basílica de Santa Maria, signada per Carles Aguilera. Aquesta peça, que molts igualadins col·leccionen, ja es troba a la venda. A més, la Federació del Seguici Tradicional Històric d'Igualada (FESTHI) va presentar Claire Jiménez com a portadora del Tabal durant el «Pasa-calle» d'aquest any 2018, que pren el relleu de Pau Codina.

En acabar l'acte, Carme Riera, quarta tinent d'alcalde i regidora d'Acció Social i Igualtat, va explicar el protocol davant les violències sexuals en espais festius que s'està elaborant des de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena i els ajuntaments del territori. Va anunciar que una de les propostes sorgides en el marc d'aquest protocol és la de crear Punts Liles en els espais de festa (com ja fa tres anys que la Coll@nada va implantar a les seves activitats nocturnes). Aquests espais pretenen ser un punt de trobada per a aquelles persones que necessitin ser ateses en un espai tranquil i amb professionals especialitzats en perspectiva de gènere.

En el cas de la ciutat d'Igualada, durant la festa major el Punt Lila estarà dinamitzat per dues educadores i es trobarà dins del pati del Museu de la Pell, a l'espai de Barraques.