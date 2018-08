Els veïns d'Igualada passen l'última visita a l'antic Hospital

Una de les peculiaritats de la programació festiva de la capital de l'Anoia d'enguany són les visites guiades que l'Ajuntament ha organitzat per l'interior de l'antic Hospital General d'Igualada. Aquest equipament, inactiu des del 2007, té un simbolisme molt alt per als ciutadans; naixements de familiars, records d'ingressos, etcètera. Fa un parell de mesos el govern local va anunciar que enderrocaria l'edifici per convertir l'espai en una residència universitària. És per aquests motius que les visites guiades estan resultant ser un èxit absolut, les 400 entrades que s'havien posat a disposició es van esgotar amb tansols una hora i mitja el primer dia.

Gairebé dos centenars de persones feien cua al Passeig Verdaguer, aquest dimecres al matí, a l'espera de l'obertura de portes per accedir a l'antic hospital. Alguns feia 15 anys que no el trepitjaven. David Martínez, encarregat de dirigir el tour ha guiat els assistents fins al passadís de la planta baixa, i allà els ha explicat cronològicament el passat de l'equipament. Gent de totes les edats, en silenci, seguien la seva xplicació.

La visita va seguir cap a la quarta planta; a mesura que els visitants pujaven les escales recordaven algunes experiències viscudes en aquelles parets, "en aquesta planta va néixer la meva filla" comenta una senyora. La visita va seguir a la capella, on Martínez, amb l'ajuda d'unes diapositives va fer entendre al públic les diferents modificacions que havia sofert la ciutat d'Igualada, i com a conseqüència l'hospital. Més tard, els visitants van sortir al carrer i caminar uns 100 metres fins a l'entrada de l'innovador centre 4DHealth, on els esperaven la Consellera d'Empresa i Coneixement, Carme Chacón; i l'alcalde d'Igualada, Marc Castells.

Allà va tenir lloc un parlament institucional l'objectiu del qual va ser fer entendre la importància de les instal·lacions. Chacón va puntualitzar que "una ciutat que es preocupa per la salut, és una ciutat moderna" i va afegir que "les instal·lacions que tenim a Igualada són úniques a Europa". A continuació, la visita va seguir per les dependències de l'hospital simulat.