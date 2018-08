«Tornar a l'habitació és molt emocionant»

? «Era aquesta? Segur?», preguntava el Josep a la seva dona a mitja visita guiada tot recorrent les habitacions de l'antic hospital. «Que sí. No recordes que érem els privilegiats de la planta perquè teníem balcó?», li responia la Dolors assenyalant la finestra que donava a l'exterior. Aquesta parella recordava una estada que van fer a l'hospital ara fa vint anys. La Dolors comentava que el seu marit «va estar ingressat durant un Nadal per una infecció en una cama». «Tornar a trepitjar les habitacions d'aquella època és molt emocionant», comenta. El Josep «recorda com si fos ahir» que el van ingressar i que va coincidir amb «el sogre de la carnisseria del costat de casa». Molts dels visitants recordaven experiències.