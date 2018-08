Calaf posa cartelleres al carrer per evitar els cartells enganxats a les parets

L'Ajuntament de Calaf ha col·locat aquesta setmana noves cartelleres a la població per tal d'ordenar els espais dedicats a la publicitat, majortàriament d'actes. Des de l'estiu del 2017 l'Ajuntament de Calaf va implantar un sistema de cartelleres municipals per tal d'ordenar el repartiment de cartells i les parets de la vila no donessin una imatge de desordre i brutícia.

A banda de mantenir els espais públics més néts, també es pretenia acomplir l'ordenança de Civisme que defineix els espais públics destinats a suport publicitari i informació i que prohibeix la col·locació de cartells sense autorització pertinent. En aquella primera fase se'n van instal·lar 12, i després d'un any, s'ha pogut comprovar que el resultat de la utilització de les cartelleres és positiu, ja que ha permès reduir l'encartellament desmesurat i desordenat.

Ara s'ha dut a terme una segona fase perquè en alguns llocs del nucli urbà encara hi havia dificultat per poder donar a conèixer activitats i iniciatives.

Se n'han instal·lat 6 més: dues cartelleres al passeig de Santa Calamanda, una davant l'Esplai de la Gent Gran i una a la parada de bus; una a prop de l'escola de música, una altra al carrer d'Isidre Vilaró, una al Centre de Recursos per l'Ocupació, i una última a la plaça d'Alta Segarra