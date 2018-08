Ceràmiques Sedó rep un distintiu com a productor català de qualitat

Ceràmiques Sedó (Esparreguera) ha obtingut el distintiu de Comerç de Venda d'Artesania Catalana de la Generalitat, que havia convocat per primer cop aquesta acreditació. Es tracta que a través del distintiu es garanteixi que els productes són de producció pròpia i estan fabricats a Catalunya de manera artesanal, mitjançant processos propis del seu ofici

Glòria Trujillo, membre de l'equip de Ceràmiques Sedó, ha explicat al web municipal d'Es-parreguera que «el registre d'establiments garanteix que no hi pot haver cap mena de trampa, que és un producte fet per artesans de Catalunya».

Ceràmiques Sedó ja tenia el distintiu de Producte d'Artesania i ara ha decidit fer un pas més i afegir-se a aquesta iniciativa que la Generalitat acaba de posar en marxa. Per a l'empresa, aquest nou distintiu és un reconeixement a la tasca feta i una promoció per al negoci, en situar-lo al mapa dels productors i venedors d'artesania autèntica de Catalu-nya. Obtenir el distintiu de la Generalitat no ha estat fàcil, perquè la distinció és exigent.