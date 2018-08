Festa Major d'Igualada 2018: tots els actes del cap de setmana

Divendres 24 d'agost

9 h, al Golf Costa Daurada, Torneig de Golf Ciutat d´Igualada.

11 h, al pg. Verdaguer/Cardenal Vives, ruta «De l´antic hospital de Sant Bartomeu al 4D Health Igualada».

13 h, a la plaça Pius XII, Vermut diabòlic del Ball de Sant Miquel i els diables d´Igualada.

16.15 h, els gegants visiten la gent gran.

18 h, a l´av. Gaudí amb c. Milà i Fontanals, Baixada d´andròmines.

18 h, a la basílica de Santa Maria, missa en honor a Sant Bartomeu.

19 h, processó de Sant Bartomeu, amb inici i final a la plaça del Bruc.

19 h, al Teatre Municipal l´Ateneu, La Cia. Teatre per tu representa L´habitació de Verònica.

19 h, a la part frontal de l´av. Catalunya i carrer de França, obertura de la fira d´atraccions.

19.30 h, a la rambla de Sant Isidre, La xocolatada d´en Tomeu, per la canalla.

21 h, a la plaça Pius XII, sopar popular.

21 h, a l´espai de barraques del carrer del Dr. Joan Mercader, Tast al Rec.

22 h, Correfoc. Recorregut: pl. de Sant Miquel, Sant Jaume, Custiol, Pilar, Nou, l´Alba, Sant Joan, Sant Domènech, Catarineu, Creueta, Traginers i pl. dels Traginers.

22.30 h, a la plaça del Cal Font, concert Cançons de la Resistència & Moustaki, amb Marina Rossell.

23.30 h, al parc Central, concert de Txarango i Terratombats.

00 h, a la plaça Pius XII, Coll@nada Sound System.

1.30 h, a l´espai de barraques del carrer Dr. Joan Mercader, Igualada Jove en Concert, amb els grups guanyadors del certamen de grups de música: JOKB (1.30 h) i Fransie Klaas (3 h).

Dissabte 25 d'agost

9.45 h, els gegants visiten la gent gran.

10 h, al pavelló de les Comes, campionat de tennis taula.

10.30 h, a l´Ateneu Igualadí, campionat de partides ràpides d´escacs.

11 h, a la penya, campionat de futbolí.

12 h, a la plaça de l´Ajuntament, tirades populars de bitlles catalanes.

12 h, a la rambla de Sant Isidre, Fes-ta el dinar (dinar popular).

16 h, al camp de futbol de les Comes, partit de rugbi amb l´Anoia Rugy Club.

16 h, al camp de futbol de les Comes 2, partits de futbol, amb el SE Ateneu-Penya Blaugrana Igualada.

18 h, al camp de futbol de les Comes, partit de futbol amb el CF Igualada femení.

18 h, al camp de futbol les Comes 2, Trofeu Avi Festa Major, entre l´Agrupació de Veterans d´Igualada i la UE Lleida. 18.30 h, cercavila tradicional. Recorregut: car-rer de Santa Maria, Pius XII, Roser, rei Neptú, Sant Jordi, General Vives, Sant Isidre, Garcia Fossas, Creu, Argent i pl. de l´Ajuntament. A continuació, a la plaça de l´Ajuntament, Versots i ball parlat del Ball de Diables d´Igualada.

20 h, a la plaça Pius XII, Improshow (competició d´improvitzacions).

20 h, al camp de futbol de les Comes, Trofeu Ciutat d´Igualada de futbol amb la UD Montserrat.

21 h, al Teatre Municipal l´Ateneu, obra de teatre Immortal, amb Bruno Oro.

21 h, a la plaça Pius XII, sopar de tapes.

22 h, a la plaça de l´Ajuntament, ball amb l´Orquestra New Marabú. 22 h, al claustre de l´escola Pia, concert de Sànchez-Molina.

22.30 h, a l´espai de barraques del carrer Dr. Joan Mercader, RRRREC Festival, amb els grups Psychodrome (22.30 h), Núria Graham (24 h), Side Chick (1.30 h), Làsers (3 h) i Begun (4.30 h).

24 h, al Casal Popular el Foment, concert de DJ Sendo. 23 h, amb inici i final a la plaça Pius XII, Cercanit (cercabars nocturn).

23 h, a la plaça de la Creu, Festival Igualada Rock City, amb els grups Foscor (23 h), Blaze Out (24 h), The Wizards (1 h) i La Banda Trapera del Río (2 h).

1h, a la plaça de Cal Font, concert de La Loca Histeria.

1 h, a la plaça Pius XII, concert d´Auxili.

Diumenge 26 d'agost

8 h, Matinades, pel nucli antic, amb grups de gallers de l´Anoia.

9 h, cercavila d´anada a ofici, de la rambla de Sant Isidre a la plaça del Bruc.

9 h, a les pistes de petanca del parc Valldaura, Torneig de Petanca Festa Major.

10 h, a la basílica de Santa Maria, ofici solemne en honor a Sant Bartomeu. Després, tradicionals espadats, repic de campanes i cercavila d´entrada a plaça del seguici popular (de la pl. del Bruc a la plaça de l´Ajuntament).

10 h, al camp de bitlles del poliesportiu de les Comes, campionat de bitlles catalanes entre clubs de Catalunya.

11 i 12 h, al Museu de la Pell, taller de disseny d´una visera castellera.

12 h, a la plaça de l´Ajuntament, descoberta de la placa que recorda la torre de 9 carregada per la Colla Jove Xiquets de Valls l´any passat.

12.15 h, a la plaça de l´Ajuntament, exhibició castellera amb Moixiganguers d´Igualada, Colla Joves Xiquets de Valls i Xiquets de Reus.

18 h, a la plaça Pius XII, actuació de lluïiment i balls parlats del Ball de Bastons, Ball de Cercolets i Ball de Pastorets.

18 h, a la rambla de Sant Isidre, sardanes amb la cobla La Principal de la Bisbal.

18 h, al camp de futbol de les Comes, partit de futbol, amb el CF Igualada.

18.30 h, al carrer de Sant Jordi, espectacle infantil Teatre Arrossegat de Catalunya, a càrrec de Teatre Nu.

19 h, a la plaça Sant Miquel, Pati de Jocs (per la canalla).

19.30 h, Retorn del Sant, de la basílica de Santa Maria a l´església del Roser.

20 h, a la plaça de l´Ajuntament, concert de festa major amb l´orquestra La Principal de la Bisbal.

20.30 h, a la rambla de Sant Isidre, Estira Fort (concurs d´estirar la corda).

21.30 h, La Revetlla Popular de les places. Plaça de Cal Font: Zona DJ amb Project Igualada (21.30 h) i Vaparir Tour de Ràdio Flaixbac (24 h). Plaça del Pilar: Zona de ball amb ballada de swing (de 22 a 24 h) i ballada de country (de 0 a 2 h).

22 h, a la rambla de Sant Isidre, concert amb el grup Diluvi.

23 h, concert de +dMANÁ (banda de tribut de Maná).

1 h, a la plaça de la Creu, concert de La Séptima Trastada.

23 h, al carrer de Sant Jordi, espectacle infantil The Melting Pot Pourri, a càr-rec de Los Excéntricos.

24 h, a la plaça de l´Ajuntament, ball amb l´orquestra La Principal de La Bisbal.

24 h, a la plaça Pius XII, la Industrial Teatrera presenta Nàufrags.

De 0 a 7 h, a l´espai de barraques del carrer Dr. Joan Mercader, RRRREC Festival amb els grups L´Hereu Escampa (22.30 h), Abono pa la tierra (24 h), Sherpah (1.30 h) i Manero Sound Systema i Miguelito Superstar DJ (3 h).

Dilluns 27 d'agost

11 i 12.30 h, visita guiada a l´antic convent de les germanes Josefines.

11.30 h, a la paça de l´Ajuntament, jocs d´aigua i festa de l´escuma.

19 h, Cercavila menuda. Recorregut: pl. de Cal Font, Aurora, Sant Magí, Sant Isidre, Custiol, Pius XII, Santa. Maria i pl. de l´Ajuntament.

19.30 h, a l´amfiteatre del parc de l´Estació Vella, cantada d´havaneres amb el grup Les Anxovetes.

20 h, a la rambla de Sant Isidre, ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Terrassa.

23 h, al parc Central, piromusical.

23.45 h, el Tonet i la Conxita s´en tornen a la feina i adeu-siau festa. Recorregut: pl. de l´Ajuntament, Sant Sebastià, portal d´en Vives, pg. de les Cabres, baixada de Sant Nicolau i carrer de Joan Mercader.

1 h, a la rambla de Sant Isidre, tradicional pujada de cadires al Clein.