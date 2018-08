Igualada fa campanya per tenir una festa major saludable

La regidoria d'Entorn Comunitari de l'Ajuntament d'Igualada, en el marc del projecte Nits de Qualitat, impulsa la campa-nya «Jo sóc la festa! Tu ets la festa! Per una Festa Major memorable, FM Salut!». Per acompanyar l'acció promocional, posa a disposició de la ciutadania, especialment dels joves, diferents serveis per a la promoció de l'oci nocturn saludable.

Alguns dels elements que es podran trobar a l'Espai Barraques i al Territori Festiu durant la festa major seran l'Info Salut!, que aportarà informació útil sobre salut, drogues, sexualitat i altres temes relacionats; l'Info Alcoholèmia que facilitarà regletes de l'Agència de Salut Pública de Catalunya que permeten calcular el nivell aproximat d'alcoholèmia; l'Info Transport, amb un recull d'alternatives per trobar la millor forma d'arribar a casa amb transport públic; i preservatius, per prevenir malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats, entre altres. La campanya #josoclafesta serà també present als diferents espais festius i anirà acompanyada de la campanya #NOendeixempassarNiuna. Es complementaran els materials audiovisuals que s'estan promocionant des del mes d'abril passat.