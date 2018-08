El pregó d'Igualada recorda els presos i els polítics a l'estranger

Aquest dijous, puntualment a tres quarts de deu de la nit, els llums de la plaça de l'Ajuntament d'Igualada van apagar-se per donar pas al pregó. El PreGroc, l'acte organitzat pel departament de Cultura del consistori, tenia un clar protagonista: el color groc i, conseqüentment, el simbolisme polític. Presidit per un audiovisual, el pregó va tenir dues parts molt diferenciades: un homenatge a la cultura igualadina seguit d'una crítica a la situació política actual.

Mig miler de ciutadans van seguir l'acte. Les campanades van anunciar l'inici del pregó, que va començar amb un recorregut fotogràfic per la imatgeria festiva, balls, castellers, maridat per música grallera i va esmentar les persones que «esgarrapen temps d'on poden per treballar desinteressadamet per la festa» quan de sobte es va tallar la imatge i el so i el color groc van tenyir la plaça «hi ha dones i homes que no podran passar les festes amb les seves famílies», va afegir la veu femenina. Lluís Puig, des de Brussel·les, exconseller de Cultura, va aparèixer al vídeo referint-se a les tradicions igualadines per dir que Igualada «té bona cultura». Va centrar el discurs en el vessant tradicional i va posar en relleu la feina de la FESTHI i va afegir en to irònic: «Déu n'hi do com discutiu pels fòrums d'Internet per determinar l'origen de Sant Bartomeu». També va comentar la candidatura que s'està tirant endavant per declarar els Reis d'Igualada Patrimoni Immaterial de la UNESCO. I va parlar de la situació política excepcional, «ningú va dir que tot plegat fos fàcil», va puntualitzar, i va afegir el lema de «ni un pas enrere» per clausurar el seu discurs.

El pregó va tenir un final musical: els grallers i tabalers dels Moixiganguers d'Igualada van interpretar la cançó castellera, que va acabar amb una explosió de confeti groc deixant a tothom bocabadat.