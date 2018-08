Igualada busca a corre-cuita un espai per reubicar el Banc de Queviures

El mes de març passat, l'Ajuntament igualadí va anunciar que enderrocaria l'antic Hospital General de la ciutat, bona part del qual està en desús des del 2007, per tal que la Universitat de Lleida hi construeixi una residència per als seus estudiants. Parcialment, però, aquest edifici actualment ocupat està pel Banc de Queviures, un servei ara per ara necessari a la ciutat. El govern local ha de trobar les properes setmanes una ubicació per a aquest servei, per on pasen desenes de famílies de la capital de l'Anoia amb dificultats econòmiques.

Carme Riera, regidora d'Acció Social, Igualtat i Joventut d'Igualada, ha explicat a Regió7 que a dia d'avui encara «no es coneix el nou emplaçament del Banc de Queviures». La regidora va coomentar que estan buscant un nou local cèntric, accessible i amb «les mateixes garanties que l'antic lloc», i va afegir que «no el volem traslladar al polígon, creiem que, en ser un servei tan essencial, s'ha de trobar al centre de la ciutat». Va afegir, però, que «no és una cerca senzilla: volem un local de lloguer, ja que esperem que el Banc d'Aliments no hagi de ser un recurs permanent». A la vegada ha de complir amb unes necessitats d'espai específiques: zona de neveres, recepció, magatzem, etcètera. També ha d'estar ben comunicat i s'hi han de poder descarregar palets», va puntualitzar Riera.

Actualment, el banc es troba a la part sud de l'Antic Hospital d'Igualada i el seu accés és al car-rer Sant Carles. A l'interior hi ha un gran magatzem, una recepció i una zona de prestatgeries. L'objectiu és garantir la cobertura de necessitats bàsiques d'alimentació en la població més vulnerable del municipi.



Un servei als més necessitats

Des de la seva creació, el 2009, el Banc de Queviures d'Igualada ha intentat donar resposta a la demanda creixent d'ajuda, copsada per serveis socials i les entitats del tercer sector. És un projecte de ciutat en el qual hi estan implicats l'Ajuntament, la Creu Roja Anoia, Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra i l'Escola Pia d'Igualada. El Banc de Queviures d'Igualada actualment atén una mitjana de 80 famílies per setmana i es dona prioritat a les famílies amb nens petits. Es calcula que unes 1.000 persones s'alimenten actualment a Igualada gràcies al banc d'aliments, i el perfil d'usuari ha canviat molt: els primers anys hi havia un percentatge molt alt de famílies nouvingudes i actualment també hi ha moltes famílies autòctones.

Des del Banc de Queviures es canalitzen les fonts de proveïment d'aliments i es distribueixen als usuaris del servei, de manera proporcional segons els membres de la unitat familiar, i s'atenen altres primeres necessitats.