Vallbona d'Anoia celebra la festa major amb una agenda d'actes molt locals

Vallbona d'Anoia celebra la seva festa major aquest cap de setmana amb una agenda d'actes molt pensats per a l'entreteniment dels veïns.

Per a avui hi ha previstes activitats per als més petits, que podran gaudir dels inflables per lliscar al costat de la piscina, de les 11 del matí fins a la 1 del migdia. A les 7 de la tarda, a la piscina, es farà una Holi Party. La jornada continuarà amb el sopar a la plaça, que, amb un preu de 3 euros, oferirà botifar-ra, pa amb tomàquet, gelat, aigua i vi, i estarà amenitzat per Xavier Tarafa, amb música de discos de vinil i discos compactes. Després, final de festa amb la música d'un discjòquei.

Demà, diumenge, l'activitat començarà al matí amb el campionat local de botxes. A les 11 del matí se celebrarà la missa. Al migdia, a la piscina, actuaran els Falcons de Vallbona i els Falcons de Piera. A la nit, la festa acabarà amb havaneres, amb el grup Pirats del Mar, i el Planetari, una activitat en la qual es planteja fer divulgació sobre estels i planetes. Es podrà observar el cel a través d'un telescopi.