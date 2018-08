Martorell millora la pista d'atletisme de Torrent de Llops per acollir-hi proves d'alt nivell internacional

L'Ajuntament de Martorell, que any rere any va millorant les seves instal·lacions esportives, està duent a terme aquest estiu la rehabilitació del paviment de la pista d'atletisme del Complex Esportiu Torrent de Llops per tal que pugui ser homologada i pugui acollir la celebració de competicions tant del país com internacionals.

S'ha dut a terme una actuació de rehabilitació del paviment mitjançant un sistema anomenat retoping. L'actuació, segons ha explicat el consistori martorellenc, s'ha completat allisant la pista, que tenia problemes en alguns punts, o bé perquè el paviment s'havia desprès o bé perquè arrels d'alguns arbres l'havien deformat.

La modernització de la pista d'atletisme s'ha completat amb la instal·lació de xarxa d'electricitat i de dades per a les comunicacions dins la pista, elements necessaris per efectuar les competicions d'atletisme homologades.

L'alcalde Xavier Fonollosa ha explicat al web municipal que «estem fent nova la pista d'atletisme perquè sigui homologada i pugui allotjar campionats de Catalunya, d'Espanya i d'Europa, si calgués. Ho estem fent a l'estiu per aprofitar l'aturada esportiva del Martorell Atlètic Club (MAC), i de bracet amb l'entitat per recollir les seves aportacions».

Les obres estan pràcticament acabades i queda només intervenir ara sobre la zona de gespa, però la pista ja estarà disponible des del primer dia de setembre. La millora de les instal·lacions també hauria de repercutir en positiu en el club i en els resultats esportius de futur. En aquests moments, el MAC no arriba a les 200 llicències, però des de l'entitat es creu que aquests xifra es podrà superar els propers mesos.

L'Ajuntament de Martorell també ha fet millores en altres equipaments esportius. A les Instal·lacions Esportives Municipals s'ha fet un nou bloc de vestidors i un arranjament de l'entorn de la pista per adaptar-la a la pràctica de l'hoquei patins.

A la tardor, s'iniciarà l'adequació d'un espai del Complex Esportiu La Vila per crear el gimnàs de per a la gimnàstica artística. D'aquesta manera, el Gimnàstic Club Martorell podrà donar resposta a la gran demanada que està tenint aquesta disciplina espor-tiva.

A més, aquest mateix mes d'agost s'han dut a terme intervencions puntuals de manteniment als vasos aquàtics de les piscines del Complex Esportiu La Vila i també a la zona hidrotermal del Centre Integral d'Esport i Salut (CIES).