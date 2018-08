Els Moixiganguers tenen avui el repte d'aixecar un dels castells de 8 més difícils

Els Moixiganguers d'Igualada, la colla castellera de més nivell en aquests moments a la Catalunya Central, espera poder aixecar avui una de les construccions més complicades de la gama dels castells de vuit pisos: un 5 de 8. Els castellers voldrien aconseguir aquesta fita aprofitant l'embranzida d'una actuació a casa, per festa major. De fet, la colla ha fet una crida a totes les persones que els donen suport per tenir una plaça plena de camises morades. L'actuació és avui al migdia a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada.

El 5 de 8 és una construcció coplexa, que els igualadins només han pogut alçar en una ocasió, a final de la temporada passada, un any en què es van consolidar com a colla de 8 i van començar a picar la porta de les grans colles amb castells de 9 pisos. També estan preparant la torre de 8 amb folre i el 4 de 8. Si tots els castells els són favorables afrontarien un altre repte: aixecar per primera vegada el pilar de 6.