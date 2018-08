Esparreguera posa al dia l'espai ocupacional de Cal Trempat

n El Servei de Treball de l'Ajuntament d'Esparreguera s'ha traslladat temporalment a l'edifici consistorial mentre s'hi estan duent a terme les obres de remodelació per tal de poder-hi ampliar l'oferta formativa. L'actuació a l'edifici de Cal Trempat permetrà que Espar-reguera tingui un espai adequat per poder accedir als cursos del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Fins ara, la no homologació de les aules era un escull. La formació que s'hi oferia no era de la Generalitat, sinó del mateix Ajuntament.

Les obres podrien estar finalitzades la primera setmana de setembre i el servei, aleshores, tornarà al seu espai habitual. La voluntat és que es potenciï a partir d'ara l'activitat formativa. Al municipi hi ha la voluntat de poder oferir formacions lligada a la branca administrativa i a la d'ofimàtica atenent a la demanda.

L'Ajuntament mantindrà la seva oferta formativa habitual a través del Servei de Treball i Formació esparreguerí. Yolanda Manresa, tècnica del departament de Treball, ha explicat al web municipal que, en breu, es publicarà la convocatòria del darrer trimestre de l'any, que es desenvoluparà durant els mesos d'octubre a desembre i donarà continuïtat a formacions especialitzades.