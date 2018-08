Els Moixiganguers viuen una jornada castellera històrica per la festa major

La plaça de l'Ajuntament va acollir ahir una jornada castellera de festa major plena d'èxits i bons castells per part de les tres colles participants –els Moixiganguers d'Igualada, la colla Joves Xiquets de Valls i la colla Joves Xiquets de Reus– en aquesta festa popular. Al balcó s'aplegaven les màximes autoritats de la ciutat amb la presència central de l'alcalde, Marc Castells, observant de ben a prop les evolucions de la jornada.

La reivindicació i el record cap als presos polítics i els exiliats va marcar l'inici de la jornada poc després de les 12 del migdia, amb el desplegament de pancartes en suport dels presos polítics per part de la canalla en els pilars inicials.

En primera ronda, els Moixiganguers, que estaven amb una motivació extra per ser davant del seu públic, van aconseguir descarregar amb solvència una torre de 8 amb folre i van arrancar així una ovació de tota la plaça, que veien començar bé els igualadins.

El primer intent dels Joves Xiquets de Valls no va arribar a ser reeixit amb el 3 de 9 amb folre que havien intentat de fer. Per tancar la ronda, els Xiquets de Reus van iniciar l'actuació amb un 2 de 8.

En segona ronda va arribar l'actuació estrella de la colla local, que va carregar i descarregar un 5 de 8 espectacular que va fer vibrar d'emoció tota la plaça. Una fita que els Moixiganguers assolien per segon cop, la primera en el marc de la festa igualadina. Després de l'èxtasi del castell anterior, la jornada va continuar amb un 3 de 9 descarregat per la colla Joves Xiquets de Valls, i per tancar ronda els Xiquets de Reus van portar a plaça un 3 de 8 que completava així una excel·lent segona ronda per part de totes les colles.

En aquesta emocionant jornada castellera es va descobrir una placa commemorativa a la façana de l'ajuntament per remarcar el 2 de 9 que la Jove Xiquets de Valls va descarregar l'any passat per la festa major i que era el primer castell amb folre i manilles que s'havia carregat a Igualada.

En la tercera ronda, els Moixiganguers completaven la millor actuació de la colla en una festa major local descarregant un 4 de 8 que signava una actuació històrica per a la colla. Aquesta ronda es va completar amb un 4 de 9 amb folre descarregat pels Joves Xiquets de Valls i un 2 de 8 amb folre descarregat pels Xiquets de Reus.

En la ronda de repetició, la colla local va guardar forces per a la ronda de pilars, i les altres colles van delectar la plaça amb un 5 de 8 dels Joves Xiquets de Valls i un 4 de 8 dels Xiquets de Reus.

A la ronda de pilars hi va haver una altra de les novetats que tenia reservades la colla local per tancar amb brillantor la jornada castellera que es feia a casa. Els Moixiganguers van fer el primer pilar de 6 de la seva història, una fita per recordar. Mentre que els Joves de Valls també van fer un pilar de 6 i els Xiquets de Valls van tancar amb 2 pilars de 5, en una diada de Sant Bartomeu que va ser històrica per a la colla local i que va omplir la plaça de l'Ajuntament de gent amant dels castells i de la cultura popular catalana.

Oriol Sola, el cap de colla dels Moixiganguers, es va mostrar eufòric i feliç per haver assolit els objectius que s'havien marcat a l'inici de la jornada castellera. Sola va assegurar que volien repetir la millor actuació de la història de la colla: ho van aconseguir.