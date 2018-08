Les 18.000 persones que van veure Txarango fan rècord de públic en un acte a Igualada

Les 18.000 persones que, segons la Policia Local d'Igualada, van assistir al concert de divendres passat de Txarango a Igualada el converteixen en l'acte musical amb més públic en directe dels que mai s'han fet a Igualada. L'actuació de Txarango va ser, sense cap mena de dubte, l'acte amb més participació. És una de les bandes del país que més públic arrossega i la gentada que va reunir a la capital de l'Anoia confirma el bon moment que viu.

L'equip de govern de l'Ajuntament d'Igualada ha fet una bona valoració de la totalitat dels actes de la festa major 2018. Pere Camps, regidor de Cultura, ha admès que en l'èxit de tot plegat hi ha jugat la sort d'esquivar la pluja, però ha destacat la conferència institucional protagonitzada per l'escriptor i traductor Feliu Formosa, que va tenir lloc dimecres, «va ser un diàleg molt enriquidor i interessant», i el mateix concert de la banda Txarango al Parc Central, que va aplegar, segons la Policia Local, unes 18.000 persones; «és el concert més multitudinari de la història d'Igualada», ha puntualitzat el regidor.

Camps, a més, considera que cal fer una valoració positiva en totes les tipologies d'actes previstos: l'esport, la tradició i lúdiques. Camps celebra que «la coneguda nit de les 5 places, ara ja en té 7; cosa que ens indica que la festa està viva i segueix creixent. Molta gent de la comarca va baixar a Igualada per gaudir d'aquest popular acte». Per acabar, Pere Camps ha explicat que no s'han hagut de lamentar «bretolades, agressions o faltes de civisme greus». El regidor també ha comentat que és el primer any que des del consistori es pren un paper actiu per frenar les agressions masclistes. Juntament amb la Mancomunitat d'Òdena es van distribuir cartells, es va crear el punt lila i va fer pedagogia entre els joves a través de parelles d'educadors a l'espai barraques.

També els joves de La Coll@na-da fan una bona valoració del gruix d'actes que estaven sota el seu paraigua organitzatiu. Cristina Benito, membre de l'associació juvenil, ha explicat que estan «molt contents del seguiment que hi ha hagut a tots els actes» i ha destacat l'afluència de públic al concert d'Auxili, «la plaça era plena»; i la participació a l'Operació Cigró, «hem superat amb diferència el nombre d'actuacions en comparació de l'edició passada». Benito ha comentat la relació de La Coll@nada amb l'Ajuntament: «Tenim la sensació que no som benvinguts a la nostra ciutat: sentim que no ens hi volen i que molestem».

També ha fet referència a l'esforç que va fer l'associació per aconseguir que la plaça Pius XII fos el nou Territori Festiu, «l'Ajuntament ens volia lluny del centre de la ciutat, i nosaltres creiem que la festa major s'ha de fer als carrers i les places. Trobem molt encertada la nova ubicació». A més, Cristina Benito ha posat èmfasi a la cohesió que hi ha hagut aquest any entre les entitats del teixit associatiu igualadí com els Moixiganguers i la FESTHI en crear actes conjunts com La Festa de La Passacalle, o per fer més pressió a les institucions. Finalment, Benito ha lamentat que l'activitat de l'Improshow se suspengués per motius organitzatius, i que El Camionet «no acabés de funcionar». Ha puntualitzat que «són activitats que s'han de replantejar». Laia Cuadras, presidenta de la Federació del Seguici Tradicional Històric d'Igualada (FESTHI), també ha fet una bona lectura de la tasca de l'entitat al llarg d'aquesta festa major. Cuadras ha comentat l'encert del recorregut de la Passacalle, «començar a la plaça de l'Ajuntament amb el final del pregó va assegurar-ne l'èxit, la plaça era plena; i acabar amb la festa conjunta amb La Coll@nada va ser una bona celebració».