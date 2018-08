Enxampen dos lladres de carteres i mòbils

? La Policia Local d'Igualada va detenir la nit de diumenge a dilluns dues persones que haurien furtat diversos mòbils i una cartera a la Revetlla de les Places. Els agents, alertats per ciutadans que van arribar a descriure els suposats lladres, van detenir dos joves, de 18 i 22 anys, com a presumptes autores d'alguns furts produïts durant el V Parir Tour de Ràdio Flaixbac, que se celebrava a la plaça de Cal Font. Els joves aprofitaven les aglomeracions per fer les sostraccions de telèfons i una cartera amb diners.