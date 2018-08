La Generalitat tanca el relleu de titulars dels estudis universitaris d'Igualada

El Govern de la Generalitat va tancar ahir de manera definitiva el procés per a la dissolució i l'extinció del Consorci Escola Tècnica d'Igualada (CETI), que és la fórmula de treball que fins ara tenien els estudis universitaris d'Igualada. A partir d'aquest setembre, el Campus Universitari d'Igualada pertany a la Universitat de Lleida. A proposta del departament d'Empresa i Coneixement, el Govern va ratificar en la seva reunió d'ahir l'acord del Consell de Govern del CETI pel qual s'aprova el projecte de dissolució i l'extinció del consorci mitjançant la cessió global del seus actius i passius a la UdL, amb efectes de l'1 de setembre del 2018.

Tot i que, territorialment, Igualada i bona part de l'Anoia ha pres la decisió de pertànyer a la nova vegueria del Penedès, el Pla Estratègic del Campus Universitari d'Igualada-Universitat de Lleida (UdL) planteja l'objectiu de «desenvolupar l'oferta universitària a la Catalunya Central», que es caracteritzarà per la màxima qualitat docent amb títols amb una capacitat d'atraure estudiants i que, al mateix temps, responguin a les demandes formatives del teixit productiu i social d'Igualada i el seu territori. Una sinergia entre docència i ocupabilitat que permetrà singularitzar el perfil acadèmic del campus de la capital de l'Anoia. «Tant el Govern com la UdL consideren important garantir una formació universitària de proximitat que respongui a les demandes socials i del teixit productiu propi, per tal de contribuir a l'equilibri territorial», segons el Govern