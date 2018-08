Igualada estrena la nova zona d'aparcament que s'ha urbanitzat a les Comes

L'Ajuntament d'Igualada va posar en funcionament ahir un nou aparcament gratuït al complex esportiu de les Comes amb una capacitat per a 140 vehicles. Aquest nou equipament ofereix servei fonamentalment als usuaris de la piscina municipal i als clubs que fan ús d'aquestes instal·lacions. Les obres han tingut una durada de set mesos i han suposat una inversió de 422.000 euros. La inauguració també ha estat l'excusa per mostrar als assistents les actuacions que es troben actualment en obres, com és el cas de l'eixamplament de les pistes polivalents a la part superior del complex, lloc on abans hi havia l' skatepark. També es va explicar ahir que aviat s'engegarà la construcció d'unes pistes de volei sorra descobertes a la mateixa zona.

L'aparcament està situat a tocar de la piscina Carles Riba, a l'est, en un espai que fins ara no tenia cap ús. Per facilitar l'accés a aquest nou aparcament i per optimitzar el trànsit, s'ha canviat la configuració del tram superior del carrer Carles Riba. Ara mateix aquest té dos sentits de circulació i s'ha creat una nova rotonda en el punt en què conflueix amb el carrer Guixeres. Les obres van arrencar a mitjan mes de gener passat i s'han enllestit aquest agost. L'actuació ha tingut l'anivellat i adequació de la superfície, s'hi ha establert una xarxa de drenatge d'aigües pluvials i també l'enllumenat públic i la senyalització. A més a més, s'ha pavimentat tota l'àrea amb asfalt i plaques de formigó prefabricat amb petits forats que han permès plantar-hi herba i «minimitzar l'impacte visual».

A la seva posada en marxa hi han assistit l'alcalde, Marc Castells, els regidors titulars de les àrees d'Esports i Qualitat Urbana, Rosa Plassa i Jordi Pont, i representants d'alguns dels clubs de la ciutat que habitualment fan ús dels equipaments públics de les Comes. Castells ha explicat que aquest aparcament «s'emmarca dins el Pla Integral de Modernització dels Equipaments Esportius Municipals», que l'Ajuntament executa com una «part fonamental en la candidatura per esdevenir Ciutat Europea de l'Esport l'any 2019».

L'alcalde va aprofitat per agrair la tasca formativa de base que s'imparteix als clubs de la ciutat per «situar d'aquí a uns anys Igualada al mapa» gràcies als «èxits individuals o col·lectius» dels esportistes locals.