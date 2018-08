Les caminades per fer salut d'Olesa van tenir més de 1.800 inscripcions

Les caminades «Fem Salut, Olesa» van reunir l'any passat més de 1.800 participants. Un grup d'un centenar de persones està consolidat i hi ha pres part en més d'una ocasió. Es van fer 69 sortides i la mitjana de caminadors va ser de 25. L'Ajuntament d'Olesa ja ha fet un nou calendari de caminades que es posa en marxa el proper dia 13 de setembre. Són sortides de diferents nivells de dificultat. Un cop al mes els professionals sanitaris del CAP acompanyen als caminants que fan la ruta explicant els dubtes que aquests els hi plantegen.

La nova temporada de caminades del programa «Fem Salut, Olesa» es reprèn el dia 13 de setembre amb una ruta fàcil pels entorns de la masia i planes agrícoles de can Llimona. Les sortides estan promogudes pel departament de Medi Ambient i pel departament de Salut Pública i Consum.

El perfil del participant en aquestes caminades indica que el nobre de dones i homes és similar (el 55 % han estat dones i el 45 % homes). Al llarg de la temporada s'han fet al voltant de 625 quilòmetres que equivaldrien de mitjana entre uns 8 i 10 km cada sortida.

Una de les peculiaritats de les excursions és que un cop al mes, els participants disposen de l'acompanyament de professionals del Centre d'Assistència Primària, en concret un metge i una infermera, que oferien xerrades temàtiques i resolien tots aquells dubtes sobre salut que plantejaven els excursionistes.

Les sortides són variables segons el dia. Mentre que el dimarts les rutes són més llargues, el dijous són més curtes, pensant en les persones que es volien iniciar en la pràctica de caminar.

El departament de Medi Ambient, conjuntament amb el departament de Serveis Socials, ofereix cada tercer dissabte de mes al matí excursions inclusives amb la cadira Joëlette, amb una vintena de voluntaris i voluntàries que hi col·laboren. Aquesta temporada s'han fet 5 sortides, diferents sessions formatives, xerrades per a instituts i alguns esdeveniments especials com la celebració de la Primera Festa Inclusiva d'Olesa de Montserrat.