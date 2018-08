El govern d'Igualada xifra en 110.000 persones la participació a la festa major

L'Ajuntament d'Igualada considera que unes 110.000 persones han participat en alguns dels 150 actes de la festa major. Per al govern, un èxit de la festa i una consolidcació d'un model de celebració. La participació està relacionada amb la qualitat de la proposta i amb l'èxit d'algunes iniciatives com el macroconcert de Txarango, el castell de focs o la vida en diferents indrets del centre de la ciutat. Però, també, amb la generositat del pressupost, que enguany s'ha enfilat fins als 297.000 euros, el 14 % més que el de l'edició del 2017.

Dins de l'àmbit de les comarques de Regió7, Manresa té en aquests moments un pressupost inferior, de 238.000 euros. La festa major de la capital del Bages pràcticament ha coincidit en dies de celebració amb la d'Igualada.

L'alcalde, Marc Castells, i el regidor Pere Camps van fer públiques ahir les grans xifres de la festa. I van destacar que enguany s'han incrementat les activitats proposades, que han passat de les 140 de l'any 2017 a gairebé 150, i s'ha apostat també per oferir un concert significat, com va ser el de Txarango, que es calcula que va reunir unes 18.000 persones divendres passat al parc Central.

L'alcalde d'Igualada ha afirmat que «la percepció que hem tingut en aquesta edició és que és una festa que continua creixent i consolidant-se i que, des de la resta del país, cada cop és més contemplada com un referent».

Des del govern municipal, ahir també es va voler fer un agraïment públic per «la gran implicació de les entitats culturals, tradicionals i festives i del conjunt de la ciutadania a l'hora de fer possible una festa major molt diversa i que, no només ofereix un nodrit programa amb cent cinquanta propostes que fan gaudir els igualadins, sinó que cada any atrau més visitants arribats de fora». I en el capítol d'agraïments, Castells i Camps van destacar tots els membres dels cossos de seguretat, els sanitaris i els de protecció civil, i les entitats que han tingut un paper rellevant a la festa.

Tant Castells com Camps han posat en relleu diferents actes i novetats rellevants d'aquest 2018. Han esmentat, per exemple, «l'excel·lent actuació dels Moixiganguers en l'exhibició castellera de diumenge, l'estrena dels petits gegants de la ciutat, el debut del Ball de Gitanes, la diversitat d'espais i estils pel que fa a les actuacions musicals o el piromusical de final de festa». El regidor de Promoció Cultural ha conclòs que «el més positiu d'aquesta festa és la col·laboració entre l'Ajuntament i entitats molt diverses, que permeten oferir una celebració molt rica en què tothom hi pot trobar el seu espai».