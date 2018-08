La senyera de les Torretes i els actes del dia 10 centren la Diada a Martorell

L'Ajuntament de Martorell i diverses entitats de la població s'han posat d'acord per establir el calendari d'actes de l'Onze de Setembre, entre els que destaquen l'ofrena floral, salves i cants d'honor al fossar de Sant Bartomeu el dia 10 a les 21.00h. Pel que fa a les entitats, es farà la 41a pujada de la senyera a Les Torretes el mateix matí de la Diada i la matinal de l'Associació de Motos Antigues i Clàssiques de Martorell (AMCAM).

Sergi Corral, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Martorell, ha explicat al web municipal que «és una jornada plena d'activitats per a tothom, que ja són un clàssic i que estan molt consolidades». El regidor destaca, com a activitat més particular i amb accent local, la pujada de la senyera a la muntanya de Les Torretes, i convida a viure l'experiència als martorellencs que encara no hi hagin participat.

Els actes de la Diada 2018 a Martorell s'engegaran el divendres 7 de setembre amb la inauguració de la 21a exposició Martorell sobre rodes a la sala d'exposicions de l'Enrajolada. L'acte és a les 8 del vespre.

La Diada pròpiament s'engegarà a les 8 del matí: a la plaça de la Vila es desplegarà i enrotllarà la senyera que es pujarà a la muntanya de Les Torretes. El president de la Colla Sardanista de Martorell, Màrius Escoda, ha explicat que «a la muntanya desplegarem la senyera i llegirem el manifest». Després, a les 10.00h, farem esmorzar de germanor i a les 11.30 h ballada de sardanes amb la cobla Vila d'Olesa.