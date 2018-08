Blai Paco deixa la presidència de la Unió Empresarial de l'Anoia

El President de la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA), Blai Paco, va presentar ahir, dijous, davant la Junta Directiva de l´ Entitat la seva renúncia com a President. Ha estat anys al capdavant de la patronal anoienca. El rellevarà en el càrrec Joan Domènech Ventura, de manera provisional.

Blai Paco ha adreçat una carta als socis en la que els agraeix el suport durant tot aquest temps en què ell ha estat al davant de l'organització empresarial. Considera que en aquest temps "la UEA ha esdevingut una patronal totalment oberta al soci en la que el treball ben fet i la cooperació han estat la prioritat i el soci el protagonista, esdevenint una patronal de referència en tot el territori català".

Paco en el mateix comunicat, explica que ha superat "amb escreix"· el temps que es va proposar inicialment i creu que ara és el moment, amb l´ entitat plenament consolidada, de passar el relleu a un nou president. "És per aquest motiu que la Junta Directiva va creure convenient donar continuïtat al projecte iniciat per la Junta actual fins a la convocatòria de noves eleccions que tindran lloc a finals del proper any 2019" i va triar una persona per ser al davant de l'empresariat en aquest període. Aquest serà l'empresari igualadí del món del disseny Joan Domènech i Ventura. Domènech és actualment president de Fira d´ Igualada. En un comunicat emès per l'entitat s'indica que l'elecció de Domenech "garanteix la continuïtat del mandat iniciat per Blai Paco" i que compta amb el suport de tota la Junta Directiva.

El nou President serà ratificat en el seu càrrec en una Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc el dia 20 de setembre de 2018, mentre la Junta Directiva actual es mantindrà fins a finalitzar la legislatura.