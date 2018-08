Cs demana a l'alcalde de Piera que veti el pregó que ha de fer aquest dissabte l'humorista Toni Albà

Representant de Ciudadanos (Cs) de Piera han demanat a l´Ajuntament de la població que se suspengui el pregó de la Festa Major que ha de fer aquest dissabte l´actor i humorista Toni Albà. La petició es va presentar dijous a l´Ajuntament i s'ha donat a conèixer aquest divendres a través de xarxes socials. L´equip de govern manté el mateix programa de festa major, segons ha explicat a Regió7 l´alcalde Jordi Madrid (ERC), que considera que Cs intenta obrir una polèmica que ell no vol enriquir. Toni Albà és actor i humorista, una de les peces clau del programa Polònia, de TV3, que s´ha posicionat al costat dels sector independentistes

Madrid ha explicat a aquest diari que manté l´acte perquè així estava programat i anunciat, perquè no creu que hi hagi motiu per a la suspensió i perquè rebutja mesures de censura com aquesta que proposa el grup d´Albert Rivera i Inés Arrimadas.

Verónica Lozano, en nom de l´agrupació de Ciudadanos de Piera, ha enviat una carta a l´Ajuntament d´aquest població en la que després d´expressar «preocupació, disconformitat i rebuig» amb l´acte del pregó que es farà aquesta tarda sol·licita «la immediata anul·lació del contracte amb Toni Albà, i que es faci una nova tria de candidat «perquè una altra persona pugui llegir el pregó» de la festa major de Piera.

Per Cs, partit sense representació a l´Ajuntament actual de Piera, que Albà faci un pregó és un acte «d´irresponsabilitat» i «una provocació intolerable» que, segons Lozano «només pretén provocar una confrontació entre veïns». Després de recordar que Cs va ser la formació que més vots va tenir a Piera en les últimes eleccions al Parlament, Lozano escriu que «és inimaginable per a nosaltres que els governants d´un ajuntament animin l´enfrontament i fomentin l´odi entre els seus habitants» i afirma que Albà ha mantingut actituds «matxistes, homòfobes i senòfobes».

En una carta de resposta a Cs que ahir va fer pública l´alcalde, aquest respon al partit de Rivera que «sempre hem intentat fer una Festa Major adreçada a tots els públics,independentment de les seves idees polítiques» i que el programa no respon a un interès ideològic sinó «en fer actes per petits,joves,grans i més grans,sempre de la mà de les entitats de la vila». Madrid assegura que «en cap cas incorporem cap tic polític en la Festa». I defensa l´elecció de l´actor i humorista Toni Albà per fer el pregó perquè «tal com vam fer l'any passat, contractem el pregó a una empresa i intentem portar algú conegut». «En aquest cas, crec que ho compleix: tu hi veus política [respon directament a la persona que ha signat la carta en nom de Cs], nosaltres un humorista del Polonia...».

Madrid respon als responsables de Cs que «en el programa hi ha actes per tothom, però en cap cas,adreçat a cap color polític». I convida la representant de Cs a fer propostes per al programa de la propera festa major i a mantenir una primera trobada amb ell mateix, ja que tot i que parla en nom de Cs no es coneixen personalment.