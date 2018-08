Neix un grup a Esparreguera per a la promoció del civisme amb els residus

Esparreguera Neta. Amb aquest nom s'ha presentat públicament aquesta setmana un moviment en l'àmbit local que es proposa incrementar el civisme, promoure la utilització dels serveis de l'Ajuntament en matèria de gestió de residus, i controlar l'aplicació de les diferents normatives municipals sobre medi ambient, neteja viària, deixalleria i recollida de residus.

El moviment Esparreguera Neta, que es va presentar dilluns a l'Ateneu, es constituirà en associació. Aques grup es va gestar pràcticament fa un any a través de les xarxes socials i per iniciativa de Margarida Font. El col·lectiu ja té una proposta d'estatuts i el proper 17 de setembre té prevista una altra reunió per decidir els càrrecs de president, secretari i tresorer. Margarida Font, en declaracions que recull el web municipal d'Esparreguera, diu que «volem moure'ns i que això tiri endavant, espero que d'aquí surti un moviment ferm. Estic capficada en què el poble millori. Ja ho sé que nosaltres sols no podem fer-ho tot, però si empenyem, podrem aconseguir coses importants».

Lluitar contra l'incivisme vol dir també posar solucions a disposició de la població perquè pugui tenir un comportament millor. Per tant, no només donaran consells, sinó que intentaran donar a conèixer els serveis municipals que poden ajudar en aconseguir aquests objectius. Donar a conèixer serveis com la deixalleria o com es fa la gestió de residus i les normatives municipals que en marquen les pautes d'utilització consideren que pot ajudar a millorar la situació a Esparreguera.

Els impulsors del moviment ja han mantingut una primera reunió amb l'alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas, i el regidor de Medi Ambient, Emmanuel Ortí. Rivas ha considerat que «és positiu que la societat civil s'organitzi, perquè apodera la ciutadania per exigir que l'administració compleixi les seves obligacions al mateix temps que es genera consciència i convivència cívica. Un doble objectiu que podem compartir des de l'Ajuntament». L'alcalde d'Espar-reguera ha dit, segons recull el mateix web, que la recollida de residus és la qüestió que més preocupa, després que el govern municipal hagi fet un esforç en millorar la neteja i, sobretot, la jardineria.

L'Ajuntament d'Esparreguera vol endurir la vigilància per fer que els seus ciutadans avancin en el reciclatge. El regidor de Medi Ambient, Emmanuel Ortí, ha assegurat que el govern local estudia la possibilitat d'obrir les bosses d'escombraries que es trobin a fora dels contenidors per intentar identificar-ne els propietaris. «Hi ha d'altres municipis que ho han posat en marxa, però sorgeixen dubtes jurídics sobre la legalitat de la mesura, que ara estem estudiant», diu Ortí.