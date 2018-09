Masquefa introdueix avui els canvis en la recollida de tots els residus

Masquefa estrena avui el nou servei de recollida de residus, que unifica els diversos serveis de recollida d'escombraries en un sol ens, el Servei Integral de Recollida. El nou model ha de contribuir a millorar les xifres de reciclatge, optimitzar els recursos econòmics, oferir més eficiència en la recollida i la gestió de les deixalles i garantir el benestar de tots els veïns.

La implantació completa del nou model tindrà una durada aproximada de 15 dies. El govern local s'ha volgut curar en salut abans del canvi i ha demanat als veïns que, si hi ha problemes en els primers dies de canvi, els disculpin.

Masquefa vol millorar la recollida selectiva. Considera que en aquests moments hi ha un 18% d'aquesta recollida sobre la generació total de residus al municipi. La recollida de residus seguirà l'actual model amb la separació de les cinc fraccions a través de contenidors al carrer (rebuig, orgànica, paper-cartró, envasos i vidre) i s'incorporen canvis com ara l'increment d'àrees d'aportació completes de les cinc fraccions; l'increment de la dotació de contenidors de les diferents fraccions selectives; la reducció de la dotació de contenidors de la fracció resta; la unificació de la ubicació dels contenidors en illes completes amb tots els contenidors; l'increment de la freqüència de recollida de les fraccions selectives; la recollida d'envasos lleugers un dia més a tots els nuclis; la recollida de paper i cartró un dia més a tots els nuclis en temporada baixa; la recollida de vidre quinzenal a tots els nuclis; la implantació d'un servei de repàs diari; i la implantació de la recollida de les restes vegetals. Mentrestant, els nous contenidors que s'habilitaran a la via pública són accessibles a persones amb discapacitat funcional, tenen tancament retardant de la tapa per evitar riscos davant atrapaments, i boques limitants per introduir-hi els residus de selectiva i així evitar que no s'hi llencin residus que no hi corresponguin.

A més, també s'han adquirit dos nous camions per al buidatge d'aquests contenidors i s'afegeix a la flota un vehicle elèctric destinat al repàs de contenidors. D'altra banda, com a millora de la gestió de les restes vegetals, s'habilitaran unes zones en els diferents nuclis de la vila on els veïns podran lliurar-hi la poda particular.

L'equip de govern indica que els canvis han de contribuir a tenir una població amb una correcta gestió i aprofitament dels residus municipals.