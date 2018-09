El president de la Diputació es compromet a fer costat als pobles petits

El president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, va presidir dijous al vespre els actes d´inici de la Festa Major de Montmaneu, juntament amb l´alcalde d´aquest municipi anoienc, Àngel Farré. Castells va arribar a les 20.30 h a l´Ajuntament, on va ser rebut per l´alcalde i membres de la corporació municipal i on va signar al Llibre d´Honor.

El president de la corporació es va fer seves les paraules de l´alcalde de Montmaneu, -municipi de 150 habitants-, quan va afirmar que «els pobles no es mesuren pel seu nombre d´habitants, si no per la capacitat d´organització dels veïns, pel treball en equip, pel seu patrimoni i per mantenir vives les seves tradicions», en al·lusió a la Festa de la Caldera que cada any se celebra a Montmaneu.

Posteriorment, Castells va assistir al sopar de Festa Major, que va comptar també amb la presència dels alcaldes de les poblacions veïnes de Veciana, Argençola, Rubió i Sant Guim de Freixenet.

Havent sopat, l´alcalde i el president de la Diputació de Barcelona van fer els parlaments d´inici de festes, on Marc Castells va reiterar el suport de la corporació als municipis petits i va remarcar que «la Diputació ha de permetre que municipis com Montmaneu puguin tenir els serveis que es mereixen». Castells va recordar algunes de les intervencions que es faran els pròxims mesos al poble amb el suport de la Diputació. Així, va dir, «el mes que ve s´iniciaran obres a l´Ajuntament per fer-lo accessible a tothom». També va assenyalar el compromís de reparar el sostre de l´Església de Santa Maria, amb una dotació de 105.000 euros, i una propera intervenció a la Torre de la Panadella, declarada bé cultural d'interès nacional.

Els actes de la nit van continuar amb la presentació de l´Hereuet i la Pubilleta de Montmaneu, amb la corresponent imposició de bandes, i la lectura del Pregó de Festa Major. L´actuació de l´humorista Jordi LP va posar el punt final a la vetllada.