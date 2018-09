Un camió bolca al Bruc i s'activa el pla d'emergències per treure'n la càrrega química

Protecció Civil va activar, ahir, el pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (Transcat). L'accident que ho va provocar es va produir pels volts de la 1 del migdia. Un camió va bolcar en un marge de la NII-Z, al terme del Bruc. El conductor va resultar ferit i va ser traslladat a l'Hospital d'Igualada. El camió duia una càr-rega química que no va vessar però que va obligar a activar l'esmentat pla d'emergències.

El Servei Català de Trànsit va tallar els dos sentits de la carretera al llarg d'un quilòmetre i, després, va donar-hi pas alternatiu fins a les 14.49 h, en què la circulació es va poder normalitzar.

Al lloc de l'accident s'hi van desplaçar al llarg del dia nou dotacions dels Bombers, que a les 6 de la tarda encara hi treballaven. El primer que van fer va ser controlar la petita fuita de gasoil del dipòsit del camió i, posteriorment, ja dins del pla d'emergències, esperaven una màquina retroexcavadora per poder fer un dic de contenció al terra com a prevenció a l'hora de realitzar el transvasament de la càrrega química a un altre vehicle.