Tous obre la festa major mostrant el seu patrimoni

Tous va dedicar el dissabte a mostrar-se, a explicar-se a partir de la seva història i el seu patrimoni. Coincidint amb la festa major es va fer un matí de visites guiades pel Tous Medieval, un recorregut històric pel nucli antic i el castell, organitzada per Anoia Patrimoni. La iniciativa d'ensenyar la història de la població a través dels edificis és una iniciativa que s'inclou dins del programa de la festa major. Els actes festius van començar divendres amb el sopar popular, la tria de l'hereu i de la pubilla i les versions de rock amb Ruc'n'Roll, els versàtils Xillona i les sessions completes de PDF.

La tarda-vespre de dissabte es va dedicar al Vitast. El regidor de Cultura i Festes, Pau Mir, el defineix com «un tast de bons vins, tapes excel·lents i música en viu». I va explicar que «escollim sempre un sol productor perquè el celler pugui explicar detalladament el seu producte, i també perquè els assistents degustin el màxim de varietat possible del celler convidat». Aquest any, el celler triat és Mas Oliver, de Sant Sadurní d'Anoia. El maridatge dels vins es va fer amb els plats, tapes i platets que oferia l'Associació per als agermanaments de Tous, i la música en directe era a càrrec de Loka Linda. A les 10 de la nit, a la plaça Major continuaven els concerts amb Música a la Plaça, amb les actuacions d'Obmud, Revolta Kònica i Il·lúria.

Per a avui hi ha previst a partir de les 10 del matí una exhibició amb serra mecànica, on entre 5 participants mostraran l'art d'esculpir troncs d'1,5m d'alçada amb motoserra. «Serà una mostra artística que es farà a la baixada del Serral i volem que les peces es quedin decorant la via». Paral·lelament se celebrarà el dinar de germanor de la 30a Trobada Fillolenca, i a la tarda, el Trofeu de futbol FME 2018 entre UE Tous i CF Sant Guim precedirà l'acte de clausura de la Festa Major d'Estiu, la Festa Holi a la piscina, on després de llançar-se la pols tenyida de colors tothom acaba a l'aigua.

«La Festa Major d'Estiu neix com a petició popular. El jovent del poble anava a les festes majors dels voltants. Tot i tenir l'estiuet de Sant Martí, per la celebració del patró del municipi, l'11 de novembre, el jovent ja no participava tant de la celebració –assenyala el regidor. «Des del consistori vam parlar amb el barri del Serral i vam fer coincidir les dates perquè la festa del barri s'estengués a tot el municipi». Actualment el Serral celebra la seva festa major del 23 al 25 de juny.