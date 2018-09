Seat avisa que no té motors i que deixa de fabricar 10.000 cotxes a Martorell

La fàbrica de Seat a Martorell deixarà de produir uns 10.000 vehicles des d'ara i fins a final d'aquest any 2018, segons ha anunciat el comitè d'empresa. El motiu és la lentitud amb què la planta rep els motors per part de les empreses subministradores, a causa de l'augment de la restricció en la normativa del control de les emissions, en unes mesures endurides arran del conegut com a Dieselgate.

Al mateix temps, el president del comitè, Matías Carnero, ha afegit que la reducció d'activitat també ve derivada d'un «reajustament» en la proporció de fabricació de vehicles dièsel i benzina, ja que la planta de Martorell estava acostumada a un domini dels cotxes amb motor de gasoil però l'últim any hi ha hagut un canvi «dràstic» a favor de la gasolina.