Martorell tindrà a prova el bus sense conductor a mitjan mes d'octubre

Martorell posarà a prova el «bus autònom» entre el 17 i el 21 d'octubre. Es tracta d'un vehicle que a hores d'ara s'ha de considerar de futur. No el condueix ningú, i està pensat per fer trajectes predeterminats i sense interferències ni de vianants ni d'altres vehicles. En un futur, el vehicle autònom sembla que ha de ser una solució, però en aquests moments està en una fase de proves i millora.

Aquest bus autònom es presenta el divendres a Sant Cugat. Serà la primera de les vuit poblacions catalanes que el provaran. El bus (anomenat Èrica per les inicials de les paraules elèctric, revolucionari, intel·ligent, compartit i amable) circularà per vuit municipis entre el 7 de setembre i el 28 d'octubre. La gira començarà a Sant Cugat del Vallès, i el bus visitarà posteriorment Terrassa, Sabadell, Girona, Reus, el Vendrell, Martorell i Vic.

El projecte ha estat liderat per l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), que reuneix 97 municipis i 3 Consells Comarcals, i té el suport del departament de Territori i Sostenibilitat. La primera presentació de l'aparell, encara sense funcionar, es va fer abans de l'estiu al Parc Motor, a Castellolí.

El president de l'AMTU, Jordi Xena, defensa que els dos objectius principals són donar l'oportunitat de conèixer «un sistema de transport de desenvolupament tecnològic important pel futur» als ajuntaments, i que la població d'aquests municipis i la resta de Catalunya pugui observar en primera persona «els avantatges i possibilitats del bus sent ells mateixos els protagonistes d'una experiència innovadora». Xena també ha explicat els requisits per a cada municipi a l'hora de participar a la gira de l'autobus: la possibilitat de recarregar un vehicle elèctric, una zona restringida per a altres vehicles i bona cobertura de GPS.



Amb el traçat après

El vehicle, fabricat per l'empresa estatunidenca EasyMile i amb la francesa Transdev com a operadora, és elèctric, té capacitat per a 12 persones, sis assegudes i sis dretes, i la seva velocitat de circulació és de 18 km/h. Les rutes que realitzarà, d'entre 300 i 500 metres, seran enregistrades prèviament amb una sèrie de processos informàtics, d'uns dos dies de durada.

Els recorreguts, totalment gratuïts, només constaran d'una parada d'inici i una de final, i un enginyer especialitzat en el funcionament del bus serà en tot moment a l'interior per ser d'ajuda als usuaris. A més, una carpa informativa serà a les dues parades de cada municipi, i una enquesta realitzada per la Universitat de Barcelona permetrà a les institucions conèixer les opinions dels ciutadans que pugin al bus.