Olesa posa a disposició dels veïns 22 horts urbans de caràcter social

Olesa posa a disposició dels olesans 22 horts municipals. L'Ajuntament ha obert el termini perquè fins al 21 de setembre es presentin sol·licituds per a la cessió d'una de les vint-i-dues parcel·les.

La cessió per a l'ús temporal de les parcel·les, ubicades al pati de l'antiga escola Sant Bernat, es regeix per un reglament que consisteix en l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal. Aquesta cessió és per un termini de tres anys. Va ser precisament fa tres anys que l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat va tirar endavant el projecte d'horts urbans municipals, una iniciativa dels departaments de Medi Ambient i de Participació Ciutadana, i que gestiona el departament de Medi Ambient.

Amb aquest objectiu es va rehabilitar el que fa uns anys era el pati superior de l'antiga escola Sant Bernat (a tocar el carrer Almeria), un indret triat perquè és de propietat pública i municipal, de fàcil accés per a la ciutadania, amb aigua per al reg, i on s'hi van ubicar les 22 parcel·les. Els horts urbans tenen un caràcter més social que no pas econòmic.

Així, podran ser beneficiàries dels horts municipals les persones majors de 18 anys empadronades a Olesa de Montserrat amb una antiguitat, com a mínim, d'un any al municipi, sempre que no estiguin en possessió d'una altra parcel·la dels horts municipals.

En el procés d'atorgament, l'Ajuntament tindrà en compte la situació econòmica, familiar i social de les persones demandants. L'Ajuntament pot també reservar parcel·les per a dedicar-les a activitats socials, pedagògiques o terapèutiques d'interès públic, tot i que fins ara no ho ha fet.

Segons recull el mateix reglament, l'Ajuntament d'Olesa podrà aprovar una taxa específica que serà d'aplicació a partir de les seva aprovació definitiva i que repercutirà en les cessions ja realitzades i en les futures. Ara per ara la cessió és gratuïta.

Un cop adjudicades les 22 parcel·les, el reglament d'ús dels horts urbans municipals estableix que s'hi haurà de prioritzar l'agricultura ecològica. Els productes obtinguts no poden ser objecte de lucre en cap cas. El reglament també estableix que l'ús dels horts és exclusivament per al cultiu agrícola d'hortalisses, flors, fruites i la producció de plantes ornamentals i hortícoles.

Les persones interessades han d'entrar al Registre General de l'Ajuntament una instància genèrica fent la sol·licitud.