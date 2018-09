La fira Bstim del 2019 mirarà com afronta el canvi cap a l''e-commerce'

La propera edició de la fira Bstim d'Igualada, un referent per a les empreses tèxtil i de confecció a l'Estat espanyol, se centrarà en la transformació digital. En una comunicació dels organitzadors de l'esdeveniment, s'assenyala que «la propera edició de la fira Bstim girarà a l'entorn de del gran repte de la digitalització, analitzarà l'empresa de l' e-commerce i el futur de la botiga com l'entenem avui». La fira, que ara es convoca cada dos anys, s'ha de celebrar a Igualada els dies 6 i 7 de març del 2019.

Els organitzadors de la fira consideren que ara és el moment adequat per afrontar els debats i les reflexions, una vegada la part més complicada de la darrera crisi econòmica està superada. I conviden el sector no només a ser presents a la capital de l'Anoia en proper mes de març, sinó a reflexionar per afrontar el debat sobre el futur en un comerç que cada dia depèn més de les compres per Internet i menys de la tradicional compra presencial. Per als productors, conèixer els hàbits del client finalista també els obre espectatives de canvis en el sistema de producció.

Bstim també fa una crida a les empreses perquè siguin usuàries d'un nou portal del Govern català dedicat a l'economica circular. Demanen als empresaris que les iniciatives que tinguin en matèria de moda sostenible les incorporin a l'Observatori d'Economia Circular. I expliquen que, «cada dia més, les empreses participen en uns processos que integrin l'economia verda i circular, i que tinguin en compte l'ús eficient dels recursos i el respecte al medi ambient». Des de Bstim, tmbé creuen que el sector del tèxtil s'ha de sumar a aquestes tendències.



Més de 20.000 empreses

Per últim, els organitzadors de la fira igualadina, que està a punt d'obrir les inscripcions per al certàment del mes de març, incideixen en la recuperació econòmica del sector els darrers anys i asseguren que a l'Estat espanyol ja s'ha superat la xifra de les 20.000 empreses dedicades al sector, fet que no passava des del 2011.

El Directori Central d'Empreses (Dirce) que publica l'INE revela que en un any el sector ha guanyat 543 empreses i que actualment n'hi ha 20.269.