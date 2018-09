La consellera Teresa Jordà inaugura demà l'Agrofira de Calaf

Teresa Jordà, consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, inaugurarà l'Agrofira de l'Alta Segarra, a Calaf, demà, divendres, en el marc de les jornades tècniques.

La tercera edició de l'Agro Alta Segarra té lloc demà i dissabte. Com a novetat d'aquest any, la fira estarà dedicada a l'agricultura de precisió i, a banda de tractors i maquinària gran, també s'hi podran trobar exposicions i demostracions de maquinària elèctrica, entre d'altres.

Està previst que al llarg del matí del primer dia es realitzin les jornades tècniques d'avantatges de l'assessorament per a les explotacions de conreus extensius, dirigides als professionals del món agrari i organitzades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Unió de Pagesos, i que tindran la presència de la consellera Teresa Jordà. Les xerrades tindran lloc al restaurant Bogart.

El certamen està pensat per als professionals, però també vol ser un punt de trobada per al públic en general. Es tracta d'una fira de productes i serveis dedicats a l'agricultura. Una de les principals diferències amb altres fires agrícoles de Catalunya, i el que la fa única, és el protagonisme de les màquines en moviment i treballant. Com s'ha pogut constatar en les diferents edicions, l'espai de demostracions és un magnífic aparador de les millors i més noves propostes de la maquinària agrícola. Per això, l'Agro Alta Segarra és la primera mostra de maquinària agrícola multimarca i dinàmica de Catalunya.