La conseller d'Agricultura diu a Calaf que la seva preocupació és «garantir una alimentació sana i segura»

La consellera d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, que ha explicat a Regió7 que «com a departament la nostra preocupació és la de garantir una alimentació sana i segura, perquè és un model de país, de qualitat i també perquè una mala alimentació afecta a la sanitat i a l´educació, entre d´altres aspectes socials». Ahir divendres 7 de setembre es va inaugurar la 3ª edició de la Fira Agro Alta Segarra, dedicada aquest any a l'agricultura de precisió i que durarà fins avui dissabte al vespre. L'acte va tenir lloc al restaurant Bogart de Calaf i el van presidir la Teresa Jordà, consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Jordi Badia, alcalde de Calaf.

El batlle va iniciar la seva intervenció agraint a actors socials com l'Escola Agrària de Tàrrega, Unió de Pagesos, empreses vinculades a la iniciativa, agents consistorials i voluntaris, la seva implicació en aquesta tercera edició, va subratllar el caràcter de suport d'aquesta fira al món professional, allunyada de la voluntat de fer-se lloc en un calendari festiu en les fires de Catalunya i va tenir un record per Meritxell Serret, anterior consellera d'agricultura, actualment exiliada a Brussel·les.

La consellera Jordà va presentar una conselleria amb intenció de créixer i dotar-se de més eines i major pressupost per afrontar un mercat, el de l'alimentació, entès com a «base social» del país. Va assenyalar la necessitat d'assolir un accés a l'aliment sa, segur i de qualitat per part de la població catalana, alhora que cal fer un sector primari atractiu i digne, on agricultors, ramaders, pagesos i actors del sector alimentari assoleixin una qualitat de vida millor.

Des de la conselleria es van assenyalar dues accions, la Llei dels espais agraris, actualment ja en tràmits i les mesures per garantir el relleu generacional dels sectors implicats, es van destacar els avenços per a la nova política agrària comuna i com a exemple d'economia circular consolidada es va assenyalar el sector de la pesca, on el treball conjunt entre pescadors, agents implicats, científics i administració s'ha aconseguit que l'activitat pesquera s'hagi adaptat amb èxit a les alteracions provocades pel canvi climàtic . Per a Teresa Jordà «la democràcia cal entendre-la de forma republicana, amb tots els agents asseguts en una mateixa taula» i valora com a «fonamental» la Fira Agro Alta Segarra.

En declaracions al Regió 7 la consellera ha assenyalat que en el sector agrícola s'estan fent reunions: «els criteris s'han de fer al costat de les organitzacions agràries i del sector en tota la seva extensió, per tal que en el moment de presentar els criteris» que avalin noves lleis i actuacions s'hagin consensuat prèviament. I en relació a la capacitat de la conselleria per incidir en el preu final d'un producte de qualitat, la traçabilitat i el control de qualitat són elements que preocupen a la conselleria. «Com a departament hem de garantir que ciutadans i ciutadanes entenguin que tot allò que mengen té un origen. La nostra preocupació és la de garantir una alimentació sana i segura, perquè és un model de país, de qualitat i també, perquè una mala alimentació afecta a la sanitat i a l'educació, entre molts d'altres aspectes socials. Quan un sector es muscula i es marca uns objectius comuns pot controlar millor els preus i esdevenir més competitiu, com ha estat el cas de la fruita dolça a ponent. Cal fer les coses de forma conjunta perquè es té més força, s'avança de forma consensuada i es té una visió més àmplia del sector».

La Fira Agro Alta Segarra va néixer el segon any de legislatura de Junts per Calaf, a partir d'una petita mostra de maquinària agrícola que fins feia tres anys s'havia organitzat durant els darrers dies de la Festa Major del municipi. Des del consistori mantenen la ferma convicció de mantenir-la any rere any. L'alcalde ha assenyalat en l'acte inaugural que «Calaf té un passa, un present i un futur agrícola».

