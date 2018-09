Eudald Carbonell situa la menja de cargols en els homínids de fa entre 8.000 i 11.000 anys enrere

El registre més antic que es té constància on els avantpassats homínids ja gaudien d'aquesta menja: entre 11.000 i 8.000 anys enrere al nord d'Àfrica, segons assegura el preitigiós arqueòleg Eudald Carbonell. El científic, home clau en algunes excavacions com ara Atapuerca o l´Abric Romaní, va detallar que alimentar-se de cargol, juntament amb una peça més grossa, com ho podien ser cérvols, era una activitat habitual i va destacar que potser «la recepta més antiga i que encara avui mengem és cargols amb conill».

Dijous al vespre es va presentar al restaurant de cuina catalana Diagonal Can Soteras, seu de la Confraria gastronòmics del cargol de Barcelona, la 8ª edició de la Fira de la Vinyala, que tindrà lloc el proper dissabte 16 de setembre a Òdena. Carbonell va pronunciar una conferència sobre «La cuina amb cargols a la dieta de la prehistòria».

L'arqueòleg i paleontòleg va assenyalar el caràcter social que implica l'alimentació en el transcurs de la nostra evolució com a espècie, sobretot, en allò referent a petites peces com ho son els gasteròpodes, ja que «en la recol·lecció se n'agafaven de 200 a 400 cargols, els quals després de ser cuinats, ja fossin bullits amb pells, cuinats sobre lloses de pedra calenta o directament cuits amb la cendra viva, eren menjats en grups que compartien espai, aliment i en definitiva, es relacionaven. En un dels jaciments hem trobat fins a 200 milions de closques de cargol que havien servit d'aliment».

L'alcalde d'Òdena, Francisco Guisado, per la seva part, va posar èmfasi en la dificultat que pobles petits i d'interior tenen per a projectar-se, destacant la Fira de la Vinyala com un exemple dels esforços «de creativitat que ens permeten desenvolupar singularitats municipals, que ens posen en el context del país». I Josep Vicenç Mestre, gerent de Mapamundi, empresa productora de la fira, en va destacar l'èxit de les passades edicions, va subratllar la més de seixantena d'expositors i activitats, entre les quals i com a novetat, enguany es podrien fer noves degustacions en forma «d'embotits produïts a base de cargol, panets de cargol i degustacions de cargol amb mel».

El president de la Confraria de la Vinyala, Josep Manuel Vivancos va subratllar el caràcter identitari de la fira a partir del seu producte estrella, el cargol de vinyala, típic en els territoris de secà i d'un alt valor, tan per la gastronomia com per la identitat del territori.

L'acte va finalitzar amb un sopar de germanor entre autoritats, confrares, amics del cargol i assistents a la presentació.