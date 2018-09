Olesa potencia la recreació de la batalla dels miquelets

Olesa de Montserat per potenciar la recreació històrica que nar-ren els fets del 1714 al municipi la canvia d'ubicació. Aquest any l'escenificació, que tindrà lloc demà a la tarda, es trasllada a Cal Candi per guanyar espai. La festa, però, comença avui. Prop de 40 activitats per a petits i grans, gairebé 70 paradetes, més d'un centenar de recreadors històrics i centenars de cartutxos de pólvora tornaran a transportar Olesa a l'any 1714.

La recreació, que escenifica la batalla i captura del Capitán María i el Roig d'Esparreguera, ampliarà superfície. L'activitat és un dels plats forts de la Festa dels Miquelets, i recrea el combat que va tenir lloc el juliol del1714 a prop de la vila d'Olesa entre els miquelets de l'Ermengol Amill i l'exèrcit borbònic.

Precisament, també canvia d'ubicació el tradicional sopar popular, que fins ara es feia als peus de la Torre del Rellotge, i els campaments dels diversos regiments, que ja no es trobaran dispersos pel nucli antic, sinó que se situaran tots al voltant de l'edifici de l'Ajuntament d'Olesa. Aprofitant la nova col·locació dels campaments, l'entitat organitzadora, l'associació La Festa dels Miquelets, també hi ha programat per primer cop visites guiades.

Els miquelets van ser unitats d'elit que, gràcies al coneixement del terreny, mobilitat i a una gran capacitat de foc, van esdevenir un malson per als seus oponents. També a Olesa de Montserrat van ser enterrats 158 soldats austriacistes originaris d'Alemanya, Àustria, Suïssa, Portugal, Flandes, Holanda i Catalunya morts entre 1706 i 1714, en el transcurs de la guerra de Successió, i als quals es ret homenatge durant la festa.

En aquest sentit, un dels actes centrals és l'homenatge al Memorial 158, el monument que Olesa de Montserrat va dedicar a aquests 158 soldats. Enguany l'homenatge al Memorial 158 tindrà la presència de la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i del vicepresident primer del Parlament de Catalunya, Josep Costa. També hi assistirà una delegació de la població alemanya de Weingarten, agermanada amb Olesa de Montserrat. L'acte tindrà lloc demà a la 1 del migdia després de la Trobada i Seguici dels Miquelets.

Els organitzadors també busquen augmentar encara més la participació del públic infantil a la Festa dels Miquelets. Hi destaca la Lleva de la Carbasseta, que, per mitjà d'un experimentat miquelet, permet als més petits practicar els moviments més habituals de la instrucció de l'exèrcit català del segle XVIII.