La rumba amenitzarà la vigília de l'Onze de Setembre a Calaf

El grup de rumba Sabor de Gràcia oferirà dilluns a dos quarts de 9 del vespre un concert al Casino de Calaf on presentarà el seu doble àlbum Sabor a Peret, un recull del repertori essencial del rei de la rumba. La banda posarà la nota musical als actes previs a l'Onze de Setembre.

Prèviament, a les 6 de la tarda començaran les sardanes a càrrec de la cobla Vents de Riella d'Agramunt. En acabar, el CDR farà un mosaic humà i una fotografia zenital. Tot seguit es durà a terme l'acte commemoratiu que consistirà en diferents lectures, parlaments i el cant d' Els segadors. Enguany hi ha hagut alguns canvis i no es farà la tradicional pujada al castell, sinó que els actes commemoratius es faran a la plaça dels Arbres.