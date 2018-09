Els miquelets d'Olesa apropen la història local a veïns i visitants

Olesa de Montserrat celebra aquest cap de setmana l'onzena edició de la Festa dels Miquelets, on conflueix història, gastronomia, entreteniment i un record als caiguts. Una de les activitats més interessants d'aquesta festa és el recorregut històric, que es va fer ahir al matí i que es repetirà avui diumenge a les 12 del migdia.

L'Olesa de 1714, que és el nom que rep aquest itinerari històric, serveix al visitant, sigui local o de fora de la població, per posar en context la festa i saber algunes de les claus del conflicte entre els austriacistes i borbònics que va acabar amb el setge de Barcelona i la pèrdua de drets i llibertats amb el decret de Nova Planta del 1715.

Vestit amb roba d'època des del bell mig de la plaça de Fèlix Figueres i Aragay, el guia i narrador d'aquesta ruta, Oriol Dinarès, va començar a desvelar els inicis del conflicte entre ambdós bàndols en la guerra de successió europea, que més tard va passar a ser una guerra civil espanyola.

Dinarès va esmentar que la vila d'Olesa era senyorial i, per tant, depenia de l'abat de Montserrat. La població era de les més grans del Baix Llobregat i hi vivien unes mil persones. Majoritàriament la població es dedicava a l'agricultura, tot i que també hi vivien agremiats del tèxtil, que no eren gaire ben vistos per la resta de la població. Olesa es va posicionar com la majoria de pobles de Catalunya com a vila austriacista, cosa que la va situar com a «rebel i sediciosa», termes emprats llavors i que ara tornen a estar a l'ordre del dia.

La població va ser quarter de les tropes austriacistes, motiu pel qual s'havia de donar menjar i lloc on dormir als soldats (especialment als oficials) amb la promesa, sovint incomplerta, que el que consumien els seria pagat pel rei més endavant.

Durant la visita històrica, un grup d'actors va representar algunes escenes dels abusos que cometien els soldats sobre la població local, com ara la venda de tabac de contraban. La quarantena de persones que van seguir la ruta també van poder descobrir que l'església actual era abans part d'un castell i la casa de la vila local, on es reunien els prohoms per fer les eleccions anuals i les reunions de govern, tot i que el batlle era designat per l'abat de Montserrat, senyor de la vila d'Olesa.

La visita va acabar al Centre Muntanyenc i de Recerques d'Olesa de Montserrat, que va mostrar als visitants com es menjava, amb quins estris i quina mena d'aliments consumien els olesans de l'època. Dinarès, que va mostrar amb passió i interès la vida d'Olesa el 1714, es va endur un llarg aplaudiment al final de la visita.