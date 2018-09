Els Moixiganguers anuncien el primer castell de 9 a Tarragona

El primer intent de l'esperat primer castell de 9 dels Moixiganguers d'Igualada ja té data: serà el dissabte 6 d'octubre en el concurs de Tarragona, el de la Tarraco Arena Plaça (antiga plaça de toros), un dels principals escenaris del món casteller.

Els Moixiganguers fa mesos que s'estan preparant per poder assolir aquest repte i entrar de ple entre les millors colles del país. Van fer millores al local per poder assajar els castells de nou i han consolidat durant pràcticament dos anys els castells de vuit pisos. El primer castell de 9 que provaran serà el 3 de 9 amb folre, una estructura que ha de permetre, superada la primera vegada, agafar confiança en els castells d'aquesta nova lliga. Els morats van tenir fa poques setmanes l'oportunitat de provar el castell de 9 a Igualada, durant la festa major, però aleshores es van estimar més continuar amb torres i castells, complexos, però de menys alçada.

Per fer el castell de 9, a part dels participants de la colla en els diferents pisos i en el folre, els Moixiganguers necessiten una bona pinya i han fet una crida per poder fer l'intent de Tarragona amb el màxim de suport.

El Concurs de Tarragona se celebra els dies 6 i 7 d'octubre. La Tàrraco Arena Plaça acull la 27a edició del Concurs de Castells, un certamen bianual que reuneix les millors colles castelleres del moment. Els Moixiganguers participaran en la jornada del dissabte a la tarda com a 16a colla del rànquig casteller, al costat de divuit colles més. Entre aquestes també hi haurà la colla dels Tirallongues de Manresa (23a del rànquing), la de Berga (29a) i la d'Esparreguera (31a). I diumenge hi seran les dotze millors colles castelleres del moment.

Els Moixiganguers volen fer partícips d'aquesta cita única tota la gent d'Igualada i comarca perquè «tenim reptes castellers importants».

Els igualadis s'han marcat una de les fites més importants en els darrers temps. Com diu la segona cap de colla dels morats, Mireia Prat, «la colla vol de ser nou» i per a aquells que vulguin acompa-nyar i ajudar els Moixiganguers en aquesta gran fita se'ls regalarà una samarreta morada per compartir el color de la colla, també una plaça a l'autocar per anar i tornar cap a Tarragona, un entrepà per sopar en acabada l'actuació i una beguda. D'aquesta manera la colla vol animar i posar totes les facilitats als veïns de la comarca, a entitats culturals i a totes les persones vinculades al teixit associatiu.

Amb motiu d'aquesta crida, dimecres es va inaugurar l'Espai Igualadíssim, a l'entrada de l'Ajuntament d'Igualada, dedicat als Moixiganguers amb fotografies de Pau Corcelles. La colla morada està en el seu millor moment després d'haver fet una espectacular actuació per la festa major.