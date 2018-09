La Festa dels Miquelets d'Olesa creix en espai i es consolida en visitants

Ahir es va tancar una nova edició de la Festa dels Miquelets d'Olesa de Montserrat, una festa que es consolida a l'agenda cultural i festiva de Catalunya. Han estat tres dies de recreació, record i festa popular que han omplert els carrers de la vila del Baix Llobregat de gent vinguda d'arreu de Catalunya per gaudir de les activitats que s'hi ha programat.

Dissabte va ser el dia més intens, amb més activitat, i es calcula que uns 10.000 assistents van poder gaudir de totes les recreacions històriques que es van anar succeint al llarg del dia, així com d'altres activitats paral·leles, com tallers, concerts, rutes històriques i un sopar de germanor.

Una de les principals novetats d'enguany era el nou espai on es va desenvolupar la captura del capitán Maria. A Cal Candi, un espai ample i verd on no es realitza cap activitat de manera habitual, es va poder veure aquesta recreació, una de les escenes més esperades i que més públic ha aplegat les últimes edicions de la festa.

Martí Vallès, president de l'Associació Cultural la Festa dels Miquelets, va valorar aquests canvis molt positivament, en destacar que ha agradat moltíssim als recreadors que, vestits d'austriacistes o borbònics, venen a la festa cada any de manera totalment desinteressada i per passar-ho bé. Aquesta nova ubicació també va ser positiva per als espectadors, a paraules de Vallès, però encara és millorable.

D'entre les novetats que es van presentar en l'edició dels Miquelets d'enguany, cal destacar també el creixement del mercat bar-roc amb productes de proximitat, que en aquesta edició va guanyar espai i paradistes i va fer les delícies d'alguns dels visitants, que van poder adquirir productes, com formatges o ratafies, d'elaboració artesanal.

Ahir, diumenge, va ser el darrer dia en què es va desenvolupar la festa i aquest cop el plat fort va ser una recreació d'una batalla entre els dos bàndols presents (austriacistes i borbònics) pels carrers del nucli antic d'Olesa, on els actors i actrius van posar tota la carn a la graella per recrear una batalla amb armes de fogueig que s''scoltaven per tota la vila.

La presència de gent vinguda de tots els racons de Catalunya que volien celebrar i commemorar la festa es va arrodonir amb la presència d'un equip de televisió d'Alemanya que volia conèixer la festa i van fer-ne un reportatge.

Els visitants de fora de la població van anar a gaudir dels diferents espectacles que es van oferir durant els tres dies. Un cas és el de Rosa Maria Nòbrega, veïna de Caldes, que va explicar a aquest diari que va sentir «la curiositat per veure la festa i gaudir-ne». I va afegir que «la programació que vam veure ens va agradar, sobretot ens interessaven les recreacions històriques».