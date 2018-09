L'Ajuntament d'Igualada proposa tres tallers formatius gratuïts

L'Ajuntament d'Igualada obre inscripcions per a tres nous tallers formatius gratuïts per a empresaris i professionals autònoms. Entre octubre i novembre, aquests tallers proposen adquirir tècniques de negociació, conèixer les dades obertes i l'atracció de clients via Internet.

La regidoria de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament d'Igualada, amb la col·laboració de l'àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona i el programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, proposa diverses activitats formatives per a l'acompanyament de persones emprenedores i la consolidació i creixement d'empreses.

L'objectiu és oferir eines concretes que permetin millorar les habilitats directives i de gestió i afavorir el desenvolupament de la seva activitat empresarial. Les properes activitats formatives es desenvoluparan els mesos d'octubre i novembre.

El primer taller de formació, «Negociar amb la valentia del no», permetrà comprendre quins són els elements que concorren en qualsevol negociació i aprendre a gestionar-los per tal d'aconseguir una resolució efectiva.

La segona activitat, «Com aprofitar les dades obertes per la meva empresa?», té l'objectiu de donar a conèixer què són les dades obertes, on es poden trobar i com es poden utilitzar, amb l'objectiu de millorar els processos, el màrqueting o fer anàlisis de mercat.

I la darrera activitat formativa, «Negocis locals: com atraure clients de proximitat per Internet», té per objectiu dotar les empreses i els comerços d'eines per atraure els seus potencials clients mitjançant Internet. En aquest taller s'analitzaran els principis generals d'una estratègia social, local i mòbil, i els aspectes a tenir en compte per tal que el web tingui visibilitat.